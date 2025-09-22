今年もこの季節がやってきました！JR東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ」で、毎年恒例の人気イベント「Suicaのペンギンフェア 2025」が、2025年9月24日から10月14日まで開催され、Suicaのペンギンをモチーフにした可愛らしいスイーツやグッズが多数登場します。

今年は、グランスタ限定商品13品、新商品8品を含む合計17商品が登場。老舗「船橋屋」のカップくず餅や、もちもち食感が楽しめる和風カップケーキといった新作スイーツから、ぬいぐるみの中からエコバッグが出てくる便利な限定グッズまで、多彩なラインナップが揃います。自分へのご褒美はもちろん、東京土産にも最適な、可愛すぎるアイテムを見つけに訪れてみてはいかがでしょうか。

JR東京駅での「Suicaのペンギンフェア2025」

このフェアは、JR東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」および「グランスタ丸の内」で開催されます。

開催期間は、2025年9月24日(水)〜10月14日(火)です。Suicaのペンギンをモチーフにした限定スイーツやグッズが合計17商品展開され、そのうち8商品が新作となります。

一部の商品はJR東日本が運営するECサイト「JRE MALL」内の「GRANSTA MALL」からも注文でき、自宅などへの配送が可能です。

新作スイーツは老舗の味から人気店の限定品まで

今回のフェアでは、魅力的な新作スイーツが多数登場します。

▼R.L waffle cake

白玉だんごのもちもち食感が楽しめる「Suicaのペンギン 和のしらたまカップケーキ 2個セット」が新発売。抹茶ムースとみたらしの2種類がセットになっています。

2個セット1,296円（イメージ）

▼LADURÉE（ラデュレ）

マカロンタワーを手にするペンギンが描かれたキュートな「マカロンボックス“Suicaのペンギン”」が登場し、好きなフレーバーを8個詰め合わせることができます。

1箱4,914円〜（イメージ）

▼nuevo by BUNMEIDO

文明堂の昔ながらのカステラ「Suicaのペンギンカステラ」。ちょっとしたお手土産にもおすすめです。期間計540個限定。

1個1,188円（イメージ）

▼船橋屋 こよみ

食べきりサイズ「カップくず餅」も限定パッケージで販売されます。黒蜜の甘さと、きな粉の風味がふわっと広がるやさしい味わいの一品です。

8切入550円（イメージ）

毎日使いたい！かわいい新作ペンギングッズ

スイーツだけでなく、日常で使えるキュートなグッズも見逃せません。

▼COFFEE STYLE UCC

トートバッグ付きのコーヒーセット「Suicaのペンギンコラボトートバッグ付き CAFE@HOME フードウィズ6Pセット」が限定販売されます。

1セット（コーヒー6個入）2,880円（イメージ）

▼OSAJI

もっちり泡で、つるんと洗い上げるOSAJIの人気洗顔アイテムが新登場！ウッディでさわやかな香りの人気洗顔アイテムが限定パッケージ＆香りで登場する「オサジ ローソープ Tokyo〈トウキョウ〉」が発売されます。期間計140個限定です。

1個2,420円（イメージ）

▼かまいます

お弁当包みやハンカチとしても使える「Suicaのペンギン 小風呂敷」。首元に巻いて装いのアクセントなど、いろいろな用途として使えるサイズです。

1枚1,650円（イメージ）

▼トレニアートトウキョウ

一見ぬいぐるみに見えて背中のファスナーからエコバッグが出てくる「Suicaのペンギン ぬいぐるみエコバッグ」など、ユニークで便利なアイテムが揃います。

1個3,630円（イメージ）

見逃せない！定番人気の限定スイーツも

新作だけでなく、毎年人気の定番商品も引き続き販売されます。「日本橋錦豊琳」の「Suicaのペンギン メープルかりんとう」は、メープル風味とすっきりした甘さが特徴です。「カヌレリテ」の「GRANSTA Box」は、濃厚なカカオカヌレとアールグレイカヌレの限定セット。「カファレル」の立体的なペンギン缶が可愛い「Suicaのペンギン ピッコロ缶」や、「DOLCE FELICE」のザクザク食感が楽しめる「東京Suicaのペンギンクリームサンドクッキー」など、お土産にぴったりの商品が多数ラインナップされています。

オリジナルノベルティのプレゼントも

イメージ

フェア期間中、対象の17ショップにてSuicaなどの交通系電子マネーで2,000円（税込・合算不可）以上商品を購入した利用者に、オリジナルのジッパーバッグがプレゼントされるキャンペーンも実施されます。配布は9月24日(水)〜10月14日(火)までで、なくなり次第終了となります。

毎年多くのファンが心待ちにする「Suicaのペンギンフェア」が、今年も魅力的なラインナップで開催されます。老舗とのコラボレーションで生まれる新作スイーツから、毎日使いたくなる可愛い限定グッズまで、ここでしか手に入らない特別なアイテムが勢ぞろいします。

期間は9月24日(水)から10月14日(火)までと限られています。自分へのご褒美はもちろん、大切な人への東京土産を探しに、ぜひこの機会に東京駅グランスタへ足を運んでみてはいかがでしょうか。お気に入りのペンギンが、きっとあなたを待っています。

（画像：JR東日本クロスステーション）

©Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です。

