2025年10月8日（水）スタートの日本テレビ系水曜ドラマ（水曜よる10時〜11時放送/初回放送はよる10時〜10時54分）「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

桜田ひよりと佐野勇斗がＷ主演を務め、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質・八神結以と誘拐犯・林田大介の二人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく、心震わすノンストップヒューマンサスペンスドラマ。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。二人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか!?

このたび、ドラマのポスタービジュアルが完成！

撮影が行われたのは8月下旬。大企業の令嬢・結以役の桜田は、鮮やかな青いドレスに身を包んでの登場。その華やかさと美しさにはスタッフも思わず息をのんだ。佐野は、ドラマでは初めてとなる金髪・ピアス姿で登場。攻撃的な装いながら、いつもの明るさで現場を和ませた。数時間ではあったが集中した時間を過ごした二人。撮りあがったスチールを見て、キャスト、スタッフ共に手応えを感じた様子。最後は拍手で撮影を終えた。

そしてできあがったポスタービジュアルでは、ネオン輝く繁華街を舞台に桜田と佐野が手錠で拘束し合い逃げる姿が描かれている。“車の中から逃げる二人を捉えた視線”の主は、意味深な表情を浮かべる6人の誰かなのだろうか…想像力をかき立てるビジュアルだ。

■デザイナー 勝俣美保 コメント

1.今回のポスターのコンセプト

台本を読んで、行き着いた先にある自由を手に入れることよりも、本当に逃亡中なの？というぐらい二人が楽しんでいて、経験できなかった青春を取り戻しているところに、このドラマの最大の魅力があると思いました。いろんなシチュエーションを考えましたが、「逃亡劇」だということを視聴者に伝えるには、「逃げる姿を描く」ことが、一番分かりやすいサインになります。だからこそ、ポスターも「必死に逃げているけど、どこか青春を感じる」をテーマにしました。

また、シンプルに逃げているシーンを切り取るのではなく、一枚隔たりを作ることで、よりシネマティックに感じさせたいと思い、「車の窓から見たアングル」に挑戦しました。手を伸ばせば届きそうなのに、届かない。それが見る人にもどかしさを感じさせ、さらに車の窓で視界を狭めることで、二人を際立たせています。

2.今回ポスターデザインを担当してみての感想（苦労された点など）

今回、一番気をつけた点は、恋愛ドラマ感の払拭です。

男女が逃げている時点で、ある程度恋愛ドラマのように見えてしまう部分はあります。ですが、今回に関しては、恋愛要素よりもハラハラするエンタメ感と人間ドラマを感じさせたいと思いました。

二人の表情や、どこを逃げているか、色味をどうするか。付け足す要素によってポスターの雰囲気が180度変わっていきました。

他の出演者の皆さんの表情も、見る人によって感じ方が違うかもしれません。ぜひ、ドラマをみた後にもう一度ポスターを見て、登場人物たちがどんな思いを抱えているのか、想像してみてほしいです。

■先行試写会＆OA直前制作発表会見

10月8日（水）第1話のOA当日夜、100名限定で先行試写会の開催が決定！ご応募については、後日ドラマ公式ホームページにて発表。

そして夜8時からは、桜田、佐野らキャストが多数登壇の制作発表会見をYouTubeライブで配信することも決定！詳しくは、ドラマ公式SNSで情報発信していく予定。お見逃しなく！

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

2025年10月8日スタート 毎週水曜よる10時〜11時

※初回放送はよる10時〜10時54分

【キャスト】

桜田ひより、佐野勇斗（W主演）

ファーストサマーウイカ 結木滉星 ／ 志田未来 ／

松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 ほか

【脚本】ひかわかよ

【音楽】桶狭間ありさ

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

