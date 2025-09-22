前週末19日に「買われた株！」総ザライ (1) ―本日につながる期待株は？― 前週末19日に「買われた株！」総ザライ (1) ―本日につながる期待株は？―



■テノ．ＨＤ <7037> 657円 (+100円、+18.0％) ストップ高



テノ．ホールディングス <7037> [東証Ｓ]がストップ高。18日取引終了後、25年12月期の配当予想を9円から10円（前期9円）に増額修正すると発表した。あわせて株主優待制度を導入すると発表した。毎年6月末・12月末を基準日として、600株以上を半年以上継続して保有する株主が対象。優待内容は1万5000円分のデジタルギフト。来年6月から始める。これらが好感され買いを呼び込んだ。



■ランビジネス <8944> 251円 (+34円、+15.7％)



ランドビジネス <8944> [東証Ｓ]が急騰。同社は18日の取引終了後、自社株343万4685株（消却前発行済み株数の12.83％）を9月26日付で消却すると発表しており、市場への再放出による潜在的な需給悪化リスクが後退したとの見方が買いを引き寄せた。消却後の発行済み株数は2334万6115株となる。



■ビートレンド <4020> 745円 (+100円、+15.5％) ストップ高



ビートレンド <4020> [東証Ｇ]がストップ高。同社は18日の取引終了後、25年12月末日時点の株主から株主優待制度を新設すると発表しており、好感した買いが優勢になった。毎年12月末日時点で1単元（100株）以上を保有する株主を対象に、Amazonギフトカードなどと交換できるデジタルギフトを保有株数100株以上1000株未満の株主には3000円分、保有株数1000株以上の株主には1万5000円分贈呈する。同時に、25年12月期の単独業績予想について、売上高を12億4900万円から11億5900万円（前期比0.3％増）へ、営業損益を4800万円の赤字から1億300万円の赤字（前期8000万円の黒字）へ、最終損益を5000万円の赤字から1億700万円の赤字（同6000万円の黒字）へ下方修正した。予定していた案件の納品計上までの遅れが発生したことや大規模なカスタマイズ開発が減少することが要因。また、中期経営計画の目標達成に向けて広告宣伝費やパートナー向け販売促進費の確保が必要となったことも損益を悪化させる。



■助川電気 <7711> 5,790円 (+760円、+15.1％)



助川電気工業 <7711> [東証Ｓ]が続急騰。そのほか、サーバーセキュリティー関連のＦＦＲＩセキュリティ <3692> [東証Ｇ]や量子コンピューター関連のフィックスターズ <3687> [東証Ｐ]、宇宙関連のＱＰＳ研究所 <5595> [東証Ｇ]が堅調に推移した。高市早苗前経済安全保障相は18日、自民党総裁選への出馬を表明した。19日の記者会見で政策やビジョンが示されるとの期待感が広がっていたなか、これまで高市前経済安保相が携わってきた政策領域に関連する銘柄群の一角に対し、先回り的な短期資金が流入したようだ。



■サンバイオ <4592> 2,680円 (+338円、+14.4％)



サンバイオ <4592> [東証Ｇ]が急反騰。同社は18日の取引終了後、26年1月期第2四半期累計（2-7月）の決算説明会資料を開示。説明内容の音声データを同社ホームページ上で公開している。説明会では、米国における慢性期TBI（外傷性脳損傷）に向けた「SB623」の開発状況に関し、米食品医薬品局（FDA）とフェーズ3試験のデザインについて合意したと明らかにしており、これを材料視した買いが集まったようだ。来期の上半期（26年2-7月）に臨床試験に向けた準備を進める方針。日本国内における「アクーゴ」については、慢性期TBI向けは来期の上半期の薬価収載と販売開始を予定している。



■ジェネパ <3195> 494円 (+60円、+13.8％) 一時ストップ高



ジェネレーションパス <3195> [東証Ｇ]が3日ぶり急反騰、一時ストップ高となった。同社は19日午後3時、グループ会社が新たに「グラフェン量子ドット×アクリレートの複合繊維粒綿」に関する特許を取得したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。グラフェン量子ドット（GQD）を用いた植物由来抗菌技術と高保湿アクリレート繊維を組み合わせ、薬剤フリーで抗菌、防ダニ、消臭などの機能を実現。一般的なポリエステル粒綿と比べて大幅な性能向上が確認されているという。今回の特許はGQDの加工容易性や環境調和性、多機能性を基盤とした複数成分繊維による開発第2弾として、高機能粒綿の製造方法を確立したものだとしている。



■システムソフ <7527> 67円 (+8円、+13.6％)



システムソフト <7527> [東証Ｓ]が急反騰。18日取引終了後、民事再生手続き中のAI開発企業オルツ（東京都港区）の傘下でSES・DXコンサルティング事業などを営む「わさび」「Ｇｒｅｅｎ＆Ｄｉｇｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ」の2社を子会社化すると発表した。取得価額は2社合計で2億3500万円。株式譲渡実行日は10月1日の予定。これが材料視された。



■さくらネット <3778> 3,740円 (+430円、+13.0％) 一時ストップ高



東証プライムの上昇率トップ。さくらインターネット <3778> [東証Ｐ]が続急騰、一時ストップ高となった。同社は18日、Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ（東京都千代田区）及び情報通信研究機構（NICT）と、国産生成AIのエコシステム構築を目指すことで合意したと発表。これが材料視されたようだ。この取り組みでは、日本の文化や社会などに留意した高品質かつ大量の学習データを用いた安全で高性能な国産LLM（大規模言語モデル）の開発と、そのサービス化を実施。更にそれらを通じて、日本全体の生産性を向上させることのできる国産生成AIに関する学習データの収集、クリーニング、構築から生成AIの学習、チューニング、サービス提供・実活用まで含めたエコシステムを構築するとしている。



■技術承継機構 <319A> 7,060円 (+570円、+8.8％)



技術承継機構 <319A> [東証Ｇ]が3日ぶり急反発。同社は18日の取引終了後、連結子会社を通じて自動車用ブレーキやEV（電気自動車）の金属ばね部品の製造を手掛ける多賀製作所（さいたま市南区）の全株式を取得すると発表した。業績押し上げ効果を見込んだ買いが入ったようだ。取得価額は23億7900万円。取引実行日は10月10日を予定。25年12月期の連結業績については負ののれんが発生し特別利益として計上する見込み。そのほかの影響も含め現在精査中としている。



■イビデン <4062> 8,547円 (+585円、+7.4％)



東証プライムの上昇率4位。イビデン <4062> [東証Ｐ]が続急伸。今月12日に続き、再び年初来高値を更新してきた。業績不振に陥っている米インテル に対し、エヌビディア が50億ドル（約7400億円）を出資し、半導体を共同開発することが18日に明らかとなった。これを受け、同日の米国株市場ではインテル株が急騰し、エヌビディアも4日ぶりに上昇に転じるなど話題を呼んでいた。こうしたなか、両社を主要顧客に持つイビデンの株価も強く刺激される格好となったようだ。



■コンヴァノ <6574> 242円 (+16円、+7.1％)



コンヴァノ <6574> [東証Ｇ]が急反発。同社は19日午前11時30分ごろ、株主優待制度を新設すると発表しており、これが買い手掛かりとなったようだ。対象は毎年9月末及び3月末時点で1000株以上を保有する株主で、保有株数に応じてビットコイン及びネイルサロン「FASTNAIL」の優待割引券を贈呈する。なお、26年3月期に関しては特例として、基準日を11月末及び3月末にするとしている。



■ニコン <7731> 1,880円 (+119円、+6.8％)



東証プライムの上昇率6位。ニコン <7731> [東証Ｐ]が続急伸。18日の取引終了後、「レイバン」や「オークリー」などのブランドを展開する仏光学大手エシロールルックスオティカが、ニコンの株式を買い増していたことが明らかとなり、思惑視した買いを誘ったようだ。同日に提出された変更報告書によると、エシロールルックスオティカの保有割合は8.45％から9.47％に上昇した。報告義務発生日は10日。保有目的は「長期純投資」としている。



■ニッピ <7932> 12,400円 (+780円、+6.7％)



ニッピ <7932> [東証Ｓ]が3日ぶり急反発。同社は18日の取引終了後、取得総数11万株（自己株式を除く発行済み株式総数の3.82％）、取得価額10億円を上限とする自社株買いを発表しており、株主還元への姿勢を評価する買いが集まった。取得期間は10月1日から2026年3月31日とし、東京証券取引所における市場買い付けで実施。資本効率の向上及び株主還元の充実を図る。ニッピは同時に、固定資産の減損に伴う特別損失の計上を開示した。コラーゲン・ケーシング事業において、採算の改善が見込めない一部の海外向け特別仕様製品の生産から撤退する。同製品を生産するための設備及び改造費用などの減損を行い、除却損や解体撤去費用なども含め合計4億6100万円の特別損失を計上する。ただし、現在精査している解体撤去費用の影響で変更する可能性もあるほか、投資有価証券などの資産売却による特別損失の一部補填も検討している。26年3月期の連結業績予想についても精査中とし、修正が必要な場合は速やかに発表するとした。



※19日の上昇率が大きかった銘柄を株価変動要因となった材料とともに抜粋。



株探ニュース

