桜田ひより×佐野勇斗が手錠で拘束し合い逃げる！ 『ESCAPE それは誘拐のはずだった』、ポスタービジュアル解禁
桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演する10月8日スタートのドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）より、桜田と佐野が逃走するポスタービジュアルが解禁された。
【写真】『ESCAPE それは誘拐のはずだった』、志田未来、山口馬木也、結木滉星ら追加キャスト発表
本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。演出は『恋は闇』の小室直子、脚本は『放課後カルテ』のひかわかよが手がける。
大企業、八神製薬社長の一人娘・八神結以（桜田）が20歳のバースデーパーティーの日に誘拐された。しかし計画はあえなく失敗に終わり、犯人の一人・林田大介（佐野）はぼうぜんと立ちすくむ。だが人質のはずの令嬢は「私と一緒に逃げて！」と言い出し、“人質と誘拐犯”2人の奇妙な逃避行が始まる。
このたび、解禁となったポスタービジュアルの撮影が行われたのは8月下旬。大企業の令嬢役の桜田は鮮やかな青いドレスに身を包んで登場し、華やかさと美しさにスタッフは息をのんだ。そして、佐野はドラマでは初めてとなる金髪、ピアス姿で登場。攻撃的な装いながら、いつもの明るさで現場を和ませた。
そうして完成したポスタービジュアルでは、ネオン輝く繁華街を舞台に桜田と佐野が手錠で拘束し合い逃げる姿が描かれている。“車の中から逃げる二人を捉えた視線”の主は、意味深な表情を浮かべる6人の誰かのものなのだろうか…想像力をかき立てるビジュアルだ。
本ポスターを手掛けたデザイナー・勝俣美保氏は「『逃亡劇』だということを視聴者に伝えるには、『逃げる姿を描く』ことが、一番分かりやすいサインになります。だからこそ、ポスターも『必死に逃げているけど、どこか青春を感じる』をテーマにしました」とテーマを語り、一番気をつけた点を「恋愛ドラマ感の払拭です。恋愛要素よりもハラハラするエンタメ感と人間ドラマを感じさせたいと思いました」と明かしている。
ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』は、日本テレビ系にて10月8日より毎週水曜22時放送。
【写真】『ESCAPE それは誘拐のはずだった』、志田未来、山口馬木也、結木滉星ら追加キャスト発表
本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。演出は『恋は闇』の小室直子、脚本は『放課後カルテ』のひかわかよが手がける。
大企業、八神製薬社長の一人娘・八神結以（桜田）が20歳のバースデーパーティーの日に誘拐された。しかし計画はあえなく失敗に終わり、犯人の一人・林田大介（佐野）はぼうぜんと立ちすくむ。だが人質のはずの令嬢は「私と一緒に逃げて！」と言い出し、“人質と誘拐犯”2人の奇妙な逃避行が始まる。
そうして完成したポスタービジュアルでは、ネオン輝く繁華街を舞台に桜田と佐野が手錠で拘束し合い逃げる姿が描かれている。“車の中から逃げる二人を捉えた視線”の主は、意味深な表情を浮かべる6人の誰かのものなのだろうか…想像力をかき立てるビジュアルだ。
本ポスターを手掛けたデザイナー・勝俣美保氏は「『逃亡劇』だということを視聴者に伝えるには、『逃げる姿を描く』ことが、一番分かりやすいサインになります。だからこそ、ポスターも『必死に逃げているけど、どこか青春を感じる』をテーマにしました」とテーマを語り、一番気をつけた点を「恋愛ドラマ感の払拭です。恋愛要素よりもハラハラするエンタメ感と人間ドラマを感じさせたいと思いました」と明かしている。
ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』は、日本テレビ系にて10月8日より毎週水曜22時放送。