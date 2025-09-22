◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。レギュラーシーズンでは今季ドジャースタジアム最終戦で、初回先頭の第１打席は空振り三振に倒れた。

ジャイアンツ先発のマクドナルドは昨季メジャーデビューで１試合を投げ、今季は９月１６日（同１７日）が初登板だったキャリア通算２登板の２４歳右腕。大谷はこの日が初対戦。最初の打席は外角に逃げるシンカーに対応できなかった。

２０日（同２１日）の同戦で大谷は、６回に２試合連発となる５３号ソロ。今月１５日（同１６日）時点で４本差をつけられていたシュワバー（フィリーズ）をついに捉えた。最近５戦４発と最終盤で再び量産モードに突入している上、今季は３試合以上の連発をすでに４度もマーク。打ち出したら止まらない大谷には昨季の自己最多に並ぶ５４号へ大きな期待がかかる。

大谷もシュワバーも、レギュラーシーズンはこの日を含めて残り７試合。最後まで白熱の一騎打ちが続くことになりそうだが、大谷は０１〜０３年のＡ・ロドリゲス（レンジャーズ）以来となる３年連続キングが現実味を帯びている。１８９０年に１４８得点をマークしたＨ・コリンズの球団記録にも迫っており、史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を達成した昨季に続き、二刀流復帰の今季も歴史的なシーズンを過ごしている。