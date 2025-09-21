『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「スカイライン」。GT-RはR34までが対象となり、会場にはさまざまなスカイラインが並ぶことになりました。

それではスカイラインオーナーの車両を紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：いっちー

年齢：50代

車両名：ニッサン GT-R（BNR32）

年式：1990年式

型式：BNR32

主な使用シーン：レジャー、ドライブ

所有歴：34年（2024年時点）

総走行距離：10,000km

年間走行距離：360,000km

この車両を購入する際に決めてとなったポイント

※写真の女性は同車両の所有者ではありません。イベントに同行していた女性です。あしからず。

「GT-Rが出たら欲しいと思っていたのが、今から34年前のこと。それから今まで所有しています」

ノーマルから変えた経緯

「自分好みの乗りやすい仕様にしたくて、手を掛けました」

良い点・こだわりのポイント

「純正ぽいことを念頭のカスタムしています」

外装関係

リヤスポイラー：純正

フラップ：RALLY ARMORマッドフラップ

内装関係

シート：ロブソンレザーで張り替え

足回り

ホイール：ENKEI Pf05

サスペンション：HKS ハイパーマックスS

次に変えたいポイント

「現状維持です！」

A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する

「モーニングミーティング」とは？

A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているモーニングミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！

開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）

開催時間：7:00～9:00

