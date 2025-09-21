36万km走行！34年所有しているニッサン スカイラインGT-R(BNR32)【みんなのクルマ】
東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「スカイライン」。GT-RはR34までが対象となり、会場にはさまざまなスカイラインが並ぶことになりました。
それではスカイラインオーナーの車両を紹介していきましょう！
オーナーのプロフィール
お名前：いっちー
年齢：50代
車両名：ニッサン GT-R（BNR32）
年式：1990年式
型式：BNR32
主な使用シーン：レジャー、ドライブ
所有歴：34年（2024年時点）
総走行距離：10,000km
年間走行距離：360,000km
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
「GT-Rが出たら欲しいと思っていたのが、今から34年前のこと。それから今まで所有しています」
ノーマルから変えた経緯
「自分好みの乗りやすい仕様にしたくて、手を掛けました」
良い点・こだわりのポイント
「純正ぽいことを念頭のカスタムしています」
外装関係
リヤスポイラー：純正
フラップ：RALLY ARMORマッドフラップ
内装関係
シート：ロブソンレザーで張り替え
足回り
ホイール：ENKEI Pf05
サスペンション：HKS ハイパーマックスS
次に変えたいポイント
「現状維持です！」
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する
「モーニングミーティング」とは？
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているモーニングミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！
開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）
開催時間：7:00～9:00
※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！