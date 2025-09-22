「ウエスタン、ソフトバンク３−７阪神」（２１日、タマホームスタジアム筑後）

高々と舞い上がった打球は追い風に乗って筑後の空へ消えていった。阪神・山田が３号３ランを含む３安打５打点の大暴れ。強烈な存在感を示した。

１点リードの八回。直前に代打・原口が申告敬遠され、１死一、二塁で打席に立った。目の前の光景に「やってやろうという気持ちはもちろんありました」と奮起した。４球目の田浦のスライダーを強振。打った瞬間は「入ったなって」と確信弾に照れ笑い。着弾するまで、ベースを周りながら誇らしげに打球を見つめた。いつも通り「センター返しの意識で打ちました」と安打狙いの意識で放り込んだ。

一発だけではない。五回無死満塁は４試合連続安打となる遊撃へ先制の適時内野安打。六回２死満塁でも三遊間深くへ転がしたゴロが遊撃への適時内野安打となった。２打席連続適時打を豪快な一発で締めくくる大活躍だった。好調の理由は「どんどんいこうっていう意識」と打席での積極性が結果に表れている。

持ち味は守備だと自覚している山田だからこそ、打撃の向上が１軍への近道となる。「打てなきゃ１軍でレギュラーにはなれない。打つだけでもダメだと思うので、バントとかもしっかり決められるように」。自らの仕事を果たし続け、１軍初昇格を目指していく。