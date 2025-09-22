「ソフトバンク１−２オリックス」（２１日、みずほペイペイドーム）

オリックス・山崎が２日連続の無死満塁斬りという“ミラクル火消し”を決め、チーム今季初のソフトバンク戦連勝に大貢献した。

２−０の八回。岩崎が無死満塁の大ピンチを招き、５番手で登場。先頭の栗原を３球三振、牧原大を一邪飛。最後は代打の山川も渾身（こんしん）の１５０キロ直球で見逃し三振に仕留めた。

前日２０日の試合でも無死満塁の八回に登板し、得点を許さなかった。右腕は「（前日と同じで）自分でもビックリしました」と目を丸くした。「みんなでつないで、何とか自分の投球をしようと思った。（今季は）迷惑をかけてばかりだったので、少しでも貢献できるようにという思いで投げた」。

厚沢投手コーチは「（山崎は）ランナーなしの入り方よりも窮地に追い込まれている時の方が圧倒的にパフォーマンスが出る」と評したが、それにしても強豪タカ打線を２度も封じるとは…。“救世主”とはまさにこの男のことだろう。

２０２３年リーグ制覇の原動力となった山崎も、プロ９年目の今季は不調続きだった。１３日に４度目の１軍昇格を果たしたが、もう後れを取るわけにはいかない。岸田監督も「無失点で帰ってくるなんてできない。２試合連続で本当に助かっている」と最敬礼。山崎の活躍で４位・楽天とは４ゲーム差に広がり、３位堅守に前進した。