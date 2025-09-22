「東京六大学野球、明大１０−０東大」（２１日、神宮球場）

２回戦２試合が行われ、明大は１０−０で東大に連勝して勝ち点１を獲得した。昨年４月に左肘のトミー・ジョン手術とクリーニング手術を受けた、プロ注目の最速１５２キロ左腕・久野悠斗投手（４年・報徳学園）がリーグ戦に復帰し、２回無失点で終えた。法大は立大を下し１勝１敗のタイに持ち込んだ。

神宮の杜が優しく久野を迎え入れた。スタンドからは「お帰り、久野」コール。地元兵庫から駆けつけた両親も見守った。「懐かしさ、感慨深いものがあった」。完全復活への第一歩を刻んだ。

８−０の七回から登板し、２回２安打１死球も無失点。直球は１４０キロ前後で「球速が戻ってこないのが悩み」と吐露したが、「少しずつステップアップはできている」と前を向く。ロッテの菅野スカウトは「復帰登板でストライクをしっかり投げられていた。（本来は）強い直球とチェンジアップが良さ」と評価した。

戸塚俊美監督（６１）は「地道なリハビリを一生懸命やっていたので、うれしい限り」と目を細めた。「苦しい時間も頑張ってきたことは人生の大きな糧」と久野。５季ぶりＶへ、頼もしい存在が帰ってきた。

◆久野 悠斗（ひさの・ゆうと）２００３年１０月７日、２１歳。兵庫県赤穂市出身。１８６センチ、８８キロ。左投げ左打ち。御崎野球少年団で野球を始め、中学ではヤング佐用スターズでプレー。報徳学園では１年秋からベンチ入り。法大ではリーグ戦デビューした１年秋に計１３回で１５奪三振と好投し優勝に貢献。手術前最後のリーグ戦登板は２３年１０月２２日の法大２回戦。