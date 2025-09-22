「関西学生野球、近大１１−１関大」（２１日、ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

２回戦２試合が行われ、近大と関大が勝ち、ともに２連勝で勝ち点を獲得した。近大は今秋ドラフト候補の勝田成内野手（４年・関大北陽）が２ランを含むマルチ安打と躍動し、関学大を１１−１で下した。関大は京大に２０−５で大勝した。

手に残る感触をかみしめ、近大・勝田は白球の行方を見つめた。鋭く放たれた打球が右翼ポールを鳴らすと笑顔でガッツポーズを繰り出し、ゆっくりとダイヤモンドを一周した。

６点リードの四回２死二塁で２年時以来の本塁打となる２ランをマーク。「打った瞬間（感触）は良かった。ポール際だったので、ファウルかなと思って走っていなかったのは反省」。八回１死二塁でも中前適時打を記録。巨人、オリックスが視察し、巨人・岸スカウトは「元々バッティングはいい選手。小力もあっていいところを見ることができた」と評価した。

プロ志望届は提出済みで、すでにＮＰＢ球団との面談も始まっているという。「自分のできることを全うしていきたい」。運命の日に向けてアピールを続けていく。

◆勝田 成（かつだ・なる）２００３年６月２１日生まれ、２２歳。大阪市出身。１６３センチ、７２キロ。右投げ左打ち。内野手。２歳から野球を始め、小学１年から都島タイガースでプレー。北稜中では大淀ボーイズに所属。関大北陽では１年夏からベンチ入り。近大では１年秋からリーグ戦出場。