「日本ハム７−２ロッテ」（２１日、エスコンフィールド）

裏の通路にまで、チームエリアからのワッという歓声が響いた。ソフトバンクが敗れた直後、日本ハム・新庄監督は興奮気味に報道陣の前に現れた。２連勝で首位に２・５差と再接近。「もう全員で一つになって勝っていくだけ。まだまだチャンスがあるから」と力を込めた。

効果的な一発で流れをつくった。初回１死一塁から、水谷が小島の直球を完璧に捉えて中越えに運ぶ１２号先制２ラン。９試合連続安打となる２試合連続の先制打で３番の役割を果たすと、三回には適時二塁打のレイエスを置いて４番・郡司が９号２ラン。主導権を握り、そのまま押し切った。

１８日のソフトバンクとの直接対決に敗戦。水谷も「特に落とせなかったゲーム。ダメージは受けた」と認めた。ただ「一つの負けで一喜一憂してきたチームではない」とキッパリ。「諦めている人は誰一人いない」と、明るく前だけを見る。

うっすらと浮かび上がった大逆転Ｖへの道筋。２２日の先発には、エース伊藤をプロ入り後初めて中４日で投入する。１４勝を挙げている右腕を残り８試合で３試合に先発させることを可能にするための“奥の手”だ。「勝つために。勝つためにやるだけ」と指揮官。重責を託された伊藤は「その先の戦いを見据えてのことだと思った。自分の責任を全うするだけ」と、気合をみなぎらせた。

一度はかすんだタカの背中は再び射程圏。新庄監督は「とにかく勝って勝って勝ちまくって。誰が活躍しようが、ミスしようが関係なし。もうみんなで勝つだけ」と繰り返した。一戦必勝の総力戦を勝ち続け、奇跡を現実にする。