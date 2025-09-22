フジ系新ドラマ＆人気番組出演者が熱戦 『クイズ！ドレミファドン！』加藤シゲアキに阿部亮平が立ちはだかり…
フジテレビでは、きょう22日午後7時から『新ドラマ＆人気番組対抗クイズ！ドレミファドン！秋の祭典3時間SP』を放送する。『クイズ！ドレミファドン！』は、世代を問わず家族みんなが楽しめる内容で、40年以上にわたって親しまれる音楽クイズバラエティー。今回は、フジテレビ系で放送している人気番組に出演中の豪華メンバーが一堂に会し、さまざまな音楽クイズに挑戦する3時間スペシャルとなる。
【番組カット】豪華俳優陣がガチンコイントロクイズに挑戦！
ご存じ“Mr.ドレミファドン”こと中山秀征の司会のもと、月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』から、沢口靖子、安田顕、黒島結菜が登場。火9ドラマ『新東京水上警察』からは佐藤隆太、加藤シゲアキ（NEWS）、山下美月、木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』からは、北村有起哉、小野花梨、石井杏奈が参加。
土ドラ『介護スナックベルサイユ』は、宮崎美子、杢代和人（原因は自分にある。）に加えて、助っ人の吉村崇（平成ノブシコブシ）が出演する。『呼び出し先生タナカ』は、田中卓志（アンガールズ）、ゆうちゃみ、『今夜はナゾトレ』は、柳原可奈子、阿部亮平（Snow Man）、松丸亮吾という顔ぶれがそろう。
そして『新しいカギ』は、岡部大（ハナコ）、菊田竜大（ハナコ）、助っ人のヒコロヒー、『千鳥の鬼レンチャン』は、坂本冬休み、キンタロー。、池田裕楽（STU48）が登場し、チーム対抗戦でクイズバトルを繰り広げる。MC席では、神田愛花がアシスタントとして進行を務める。
今回は、1980年代から2020年代までの“人気ドラマソング”のランキングをもとにイントロクイズを出題。幅広い世代に愛される数々の名曲はもちろん、人気ドラマの名シーンも盛りだくさんとなる。イントロクイズがスタートし楽曲が紹介されると、俳優陣をはじめとする出演者たちが口ずさみ、序盤からスタジオの雰囲気は最高潮に。
『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』チームは、沢口が「この曲が好きで、カラオケでよく歌うんです」と語る曲が出題。さらに安田が1990年代のブロックで勝負に出る！「どこかに絶対入ってくる！」と、ある曲を狙っていたが…。果たして狙った曲を解答することができたのか。『新東京水上警察』チームの佐藤は、クイズに連続で正解すると「自分が正解した曲は、全部シングルでCD持ってます！」とアピール。そして加藤は、先輩の曲が流れた問題ですぐさま解答しようとするも、後輩の『今夜はナゾトレ』チーム・阿部が立ちはだかり…。同事務所の先輩後輩対決も見逃せない。
『小さい頃は、神様がいて』チームは、正解するたびに全員でハイタッチやうちわを振るなど、チームの結束力を見せ、『新しいカギ』チームは、菊田が冒頭のブロックから大活躍。クイズに正解した菊田に「これも早かったね」と中山が投げかけると、菊田は「僕が答えても全然盛り上がらないんですけど、ドンドン答えようと思います！」とスタジオを湧かせていた。さらに俳優陣はこれまでに自身が出演したドラマからの出題もあり、熾烈な早押し対決が繰り広げられ、最後まで勝負の行方が分からないデッドヒートが展開される。
■司会コメント
▼中山秀征
――今回の各チームの印象はいかがでしたか？
今回はドラマチームが4チーム、バラエティーチームが4チームでいいバランスでしたね。『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』チームは、安田（顕）さんがいい流れを作っていたと思います。『新東京水上警察』チームは佐藤（隆太）くんがミスチル部分で強かった。『小さい頃は、神様がいて』チームは、北村（有起哉）さんと小野（花梨）さん、石井（杏奈）さんのバランスが良かったです。『介護スナックベルサイユ』チームも面白かったですね。助っ人の吉村（崇）も頑張っていましたし（笑）。バラエティーチームは、『呼び出し先生タナカ』と『今夜はナゾトレ』がすごかったです。『呼び出し先生タナカ』は過去に優勝していますし、『今夜はナゾトレ』は初登場の松丸（亮吾）くんがいる。彼のイントロの覚え方がすごかったです（笑）。『新しいカギ』は菊田（竜大）がすごかった！イントロ強いんだね。『千鳥の鬼レンチャン』は戸田奈津子さん（キンタロー。）が面白かった（笑）。池ちゃん（池田裕楽）もいい味を出していて、良かったと思います。
――番組の見どころや、楽しみにしている視聴者の方々へメッセージをお願いします。
各チームそれぞれ良かったのはもちろんですが、ドラマチームは特にこういう番組などで新たなチームワークが生まれたり、それぞれの個性やキャラクターが見えたりする面白さがあります。またいろんな俳優さんたちの懐かしい映像もみんなで見るので、ご本人がいる状態でその方の若い映像を見るというところも見どころになってくると思います。そして今回初MC・神田（愛花）さんの破壊力…ですよね（笑）。この辺りも見どころです。クイズ番組とはまた違う、神田さんの面白さが爆発的に出ていると思いますので、そこもぜひ楽しんでいただきたいです。3時間喜んでいただける番組になったんじゃないかなと思いますね！ぜひご家族で、一緒にイントロをやりながらお楽しみください！
