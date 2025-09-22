引退会見からちょうど1年…スリム化が話題の元大関に反響「小顔のイケメン」 明快な解説は健在で「いつも解りやすい」
約1年前の元大関・貴景勝(C)産経新聞社
大相撲秋場所（東京・両国国技館）は9月21日に8日目を迎えた。元大関・貴景勝の湊川親方がNHK中継の幕内から正面解説を担当。近影に「小顔のイケメン」などと、反響が集まった。
【写真】「力士というより侍」「まるで別人」…元大関・貴景勝の近影をチェック
引退会見からちょうど1年。湊川親方は、NHKやABEMAの相撲中継で、豊富な経験に裏打ちされた鋭い分析に加え、滑らかで上品な語り口、分かりやすい説明が好評を得てきた。同時にスリム化が話題となり、「また痩せた？」と視聴者を驚かせてきた。
この日は、俳優の木村了がゲスト出演。体型には大差ない印象で、2人が画面に映し出させると、ファンからは「顔の大きさ変わらないよ」「小柄な少年みたくなってる」「小顔のイケメン」「スマートでハンサムになった」といったコメントがSNS上に相次いだ。
あまりの“激ヤセ”ぶりに、一部では体調を案じる声も挙がっていたが、解説の様子は元気そのもの。「湊川親方の解説はいつも解りやすいし丁寧で、とっても良い」「本当に理論整然と良く語る素晴らしい解説者」という感想が見られた。初日の14日に続き、同局の「サンデースポーツ」にも生出演した。
10月4日には「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」が開催され、マゲに別れを告げる。「これでまげ取ったらほんとに誰だか分からなくなっちゃうね」「ここまでシュッとされて、新しい髪型になられたらもう…」「益々精悍で素敵になりそう」「さらに若返りそうだね」といった書き込みが多数寄せられ、ファンの関心は高まるばかりだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
