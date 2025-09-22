¥ê¥ì¡¼»ø¡Ö´°ÇÔ¡×6°Ì¡ÄÆüËÜÀªºÇ¸å¤Î¼ïÌÜ¤ÇÍ½ª¥á¥À¥ë¤Ê¤é¤º¤âº£ÅÄÈþºù¡Ö9Æü´Ö¤Ç°ìÈÖ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡×¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
ÃË»Ò4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤Ç6°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜ(C)Getty Images
¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¡ÊÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ï9·î21Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÃË»Ò4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬38ÉÃ35¤Ç6°Ì¡£2019Ç¯¤Î¥É¡¼¥Ï°ÊÍè¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤Ç¤³Á´³«¡ªÀ¤³¦Î¦¾å¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¾å¤²¤¿º£ÅÄÈþºù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥ê¥ì¡¼»ø¤Ï¡¢38ÉÃ07¤Ç2ÁÈ3Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿Æ±20Æü¤ÎÍ½Áª¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢1Áö¤«¤é½ç¤Ë¾®ÃÓÍ´µ®¢ªÌøÅÄÂçµ±¢ª¶ÍÀ¸¾Í½¨¢ª±ÂôÈô±©¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£±«¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢½ÐÁöÁ°¤Ë¤Ï4¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¥ë¥Õ¥£¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢Ëþ°÷¤Î¹ñÎ©¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¹æË¤¤È¤È¤â¤Ë4¥ì¡¼¥ó¤«¤é¾®ÃÓ¤¬ÌÔÁ³¤È¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2Áö¡¦ÌøÅÄ¤Ø¤Î¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¤¬¼ã´³µÍ¤Þ¤êµ¤Ì£¤Ë¡£ºÇ¸å¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤Èµ÷Î¥¤ò¶õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡37ÉÃ29¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤È¤Ï1ÉÃ°Ê¾å¤ÎÂçº¹¤¬ÉÕ¤¡¢37ÉÃ81¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤È¤â0ÉÃ54º¹¡£É½¾´ÂæÁè¤¤¤Ë¤ÏÍí¤á¤º¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Ãæ·Ñ¶É¤ÎTBS¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹âÊ¿¿µ»Î»á¤Ï¡Ö´°ÇÔ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡4Ç¯Á°¤ËÌµ´ÑµÒ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï¡¢Æ±¤¸¹ñÎ©¤Î·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Ð¥È¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¸ÞÎØ¡¢À¤Î¦¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥á¥À¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¡Ö¤³¤Î9Æü´Ö¤Ç°ìÈÖ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡×¤È·ÁÍÆ¤·¤¿Ç®¶¸¤ÎÃæ¤ÇÄ©¤ó¤À¡È¤ª²È·Ý¡ÉÉü³è¡£¤·¤«¤·¡¢ÎÏµÚ¤Ð¤º¤Ë¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]