「陸上・世界選手権・男子４００メートルリレー決勝」（２１日、国立競技場）

トラック最終種目の男子４００メートルリレー決勝で日本（小池祐貴、柳田大輝、桐生祥秀、鵜沢飛羽）は３８秒３５で６位に終わり、３大会ぶりのメダルには届かなかった。１９９１年以来、３４年ぶり２度目の東京大会で、日本は競歩の男子３５キロで勝木隼人（３４）＝自衛隊、女子２０キロで藤井菜々子（２６）＝エディオン＝がともに銅メダルを獲得。週末を中心に５万人を超える大観衆が詰めかけ、９日間合計の来場者は約６２万人に上った。

大雨の中、日の丸を掲げて歓声に感謝を示したリレー侍が、取材エリアでがっくりうなだれた。予選５位通過だった日本は、１９年ドーハ大会以来３大会ぶりのメダル奪還に届かず。リレー主将を務めた桐生は「走り出した瞬間に右ふくらはぎが、つってしまった」とアクシデントを明かし、「ちゃんと走っていればメダルはいけた。今回は僕の責任。なんでここでやってしまったのかな」と消え入りそうな声で話し、うつむいた。

予選から同じメンバーが出走。スタートの小池からスピードは上がり切らず、２走・柳田とのバトンもわずかに詰まった。３走の桐生は負傷の影響で普段のキレは潜め、全８カ国の中で最も遅いタイム。アンカー鵜沢が必死に耐えて６位でゴールに飛び込んだが、大会前に定めたメダル獲得ラインの３７秒３０には１秒０５も届かなかった。

４年前の２１年東京五輪でバトンがつながらなかったリベンジは果たしたが、また違う悔しさがこみ上げる結果となった。桐生は「東京五輪は（失格で）順位にもなっていない中で、今回は『決勝は桐生で行く』と決まった。そこで期待に応えられなかった。なんて話していいのか分からない」と最後まで後悔の言葉が止まらなかった。

３４年ぶりに開催された東京での世界選手権は、銅メダル２個、入賞９、四つの日本記録が生まれた。リレー侍は悔しい結果となったが無観客だった東京五輪とは変わり、国立競技場に集まったファンの心を打ったことは間違いない。「リオ五輪からメダルを取って、陸上が盛り上がった次につなげるためにも火種をつけていくのが大事」と覚悟を語っていた桐生。表彰台を逃した無念は、必ず２８年ロサンゼルス五輪で晴らしてみせる。