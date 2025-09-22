◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）

敗戦の悔しさだけが残っていた。巨人・泉口友汰内野手（２６）は「負けているので。勝ちたかったなと思います」と、かみしめるように言葉をつないだ。４打数３安打で３日のヤクルト戦（京セラＤ）以来、チーム単独トップとなる今季８度目の猛打賞。打率を２割９分５厘に上げて小園（広島）を追う首位打者争いに望みをつないだことは、頭の中にはまるでなかった。

初回無死一、二塁で大野の内角カットボールを右前へはじき返すと、５回２死では直球を中前へ。８回先頭、メヒアから右前へ運んだ３安打目まで、全てファーストストライクをヒットゾーンへ飛ばした。

ぶれないが心が結果に結びついている。７日の中日戦（バンテリンＤ）で自己最長の連続試合安打が「１７」でストップ。そこから１１試合、複数安打が出ていなかったが、「いい当たりでもアウトになったりする。考え込むことなく、いつも通り試合に向かっています」。試合前のフリー打撃は中堅から逆方向を中心に一球一球、丁寧に打ち返すのがルーチン。２年目のブレイクを支えてきた姿勢を崩すことなく、数字を積み重ねている。

シーズン１４５安打とし、２年目以内では長嶋茂雄（５８、５９年）、長野久義（１１年）以来、球団３人目の１５０安打到達も見えてきた。不動のレギュラーとして初めて戦っている勝負の秋も「（心境は）変わりはないです。もう今年１年、ずっとチームに貢献することだけを考えてやっているので。その思いだけです」と泰然自若。無欲でラストスパートをかける。（内田 拓希）