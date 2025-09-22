◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

今季限りでの現役引退を発表しているドジャースのＣ・カーショー投手（３７）が２１日（日本時間２２日）、レギュラーシーズンでは今季本拠地最終戦となるジャイアンツ戦の試合前にマイクを握り、ファンに向けて感謝の言葉を伝えた。

「素晴らしい１８年間でした。今日ここに来てくれた皆さん一人一人に感謝したい。言えることがもっとあればいいのですが、ただ本当に素晴らしかった。それだけです。そして、他のどんな形でもあってほしくはなかった。私の人生で最も大きな影響を与えた１８年間でした。私はロサンゼルスで４人の子どもを育てました。そして今日、皆さんとここに一緒にいて、もう一度『ありがとう』と言えること、それが世界で最も素晴らしいことです。皆さんに感謝します。本当にありがとう。そして覚えていてください、まだあと１か月残っています。だから１０月（ポストシーズン）の終わりにまた会いましょう」

テキサス州ダラス出身のカーショーは、２００６年のドラフト１巡目（全体７位）でドジャース入団。０８年から先発ローテに定着した。１０年に初の２ケタ勝利となる１３勝を挙げ、１１年には２１勝、防御率２・２９、２４８奪三振の投手３冠でサイ・ヤング賞を受賞した。１１〜１４年は４年連続で最優秀防御率に輝くと、１４年には２度目の２０勝以上となる２１勝をマーク。１５年には自己最多の３０１奪三振と黄金期を迎えた。１３〜１４年は２年連続サイ・ヤング賞。２１勝３敗、防御率１・７７の１４年にはＭＶＰにも選出された。二刀流の大谷を除くと、２０１２年以降では唯一投手でＭＶＰとなった。

通算２２２勝。左膝などの手術で出遅れた今季も１０勝を挙げているが、今月１８日（同１９日）に今季限りでの引退を発表。１９日（同２０日）にはレギュラーシーズンでは本拠地最終登板に臨んでいた。