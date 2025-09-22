「ヤクルト８−１阪神」（２１日、神宮球場）

大敗の中で頼もしい活躍だった。阪神・森下翔太外野手（２５）が初回に５試合連続安打＆２０試合連続出塁となる右越え二塁打。八回は中犠飛を放ち、９０打点に王手をかけた。９月は１７試合で打率・３９３、４本塁打、１４打点と絶好調だ。レギュラーシーズンの残り６試合。１０月１５日から始まるＣＳファイナルＳに向けて打ちまくれ！！

大敗の中でも変わらず、森下が存在感を光らせた。ハプニングに見舞われても、最後まで集中力は途切れない。試合前まで打率・３４１と得意の神宮で、この日も快音が止まらなかった。

「球場によってもマウンドの高さだったりいろいろ変わるので、うまくアジャストできたかなと思います」

まずは初回２死。フルカウントとなった７球目だった。山野の１５０キロ外角高め直球を振り抜いた。白球はジャンプして捕球を試みた右翼・並木の頭上を越える。試合前まで対戦打率・３３３、１本塁打、２打点と相性の良かった山野からいきなり二塁打をマーク。塁上ではベンチに向かってポーズを決めた。

六回１死の第３打席では思わぬ事態に見舞われた。山野の７球目のボールを見極め、フルカウントとなったところで、降雨により中断。再開されたのは２０分後だった。

降り続く雨に「（試合続行が）あるかないかも分からなかった」というが、「とりあえずあると思って、裏でしっかり準備していました」と集中力を切らさなかった。再び打席に向かうと、その初球。外角への変化球に積極的に手を出し、中前へ運んだ。大雨でも帰らずに待ってくれていたファンを、再開直後の一打で喜ばせた。

七回の攻撃終了後には再び大雨で中断し、３８分後に再開。最初に迎えた打席でもしっかり役目を果たした。０−８の無死一、三塁。まだ雨は降り続いていたが、森下には関係なかった。「打席に立つのに、無駄はできないんで。集中力持って入れました」。追い込まれてから松本健の高く浮いたカーブをはじき返すと、中堅への飛球は犠飛となった。

完封負けを阻止する一打で今季８９打点目を挙げ、大台まで残り１とした。入団３年目までのシーズン９０打点となれば、球団３人目。右打者に限れば、１９４９年の別当薫以来７６年ぶり２人目の快挙となる。

トップの佐藤輝を７打点差で追う状況だが、試合後阪神ファンからは「打点王狙えるぞ！」と激励の声も飛んだ。９月は１７試合中１６試合で安打を記録。この試合も２安打１打点で月間打率・３９３、１４打点とまた数字を伸ばした。背番号１の頼もしさは日に日に増すばかり。ＣＳへ向け、さらに勢いを加速させていく。