「ヤクルト８−１阪神」（２１日、神宮球場）

大量ビハインドに加え、冷たい雨。苦しい試合の中で、阪神・茨木秀俊投手が光をともした。２つのゼロを刻み、スタンドの虎党からは大きな拍手とともに「茨木」コール。右腕は表情を変えることなく、小走りでマウンドを降りた。

「１イニング目は、ちょっとバタバタしちゃったんですけど、中断もあってうまく修正できました」

ピンチを背負っても落ち着いていた。０−８の六回、出番が来た。ただ、先頭・伊藤の三ゴロを佐藤輝がファンブル。続く古賀に四球を与え、いきなり無死一、二塁とした。それでも岩田を左飛。続く山野は犠打を試みたが捕ゴロ。並木は中飛に抑え、無失点で切り抜けた。

七回攻撃終了後、雨が強まり、３８分間試合が中断した。投球間隔の空く、難しい状況。それでも「気持ちを切らさず、次のイニングを考えてました」と冷静だった。七回もマウンドに上がると、先頭の長岡を中飛に抑えると、内山は三飛。最後は北村恵のバットをへし折っての一ゴロ。三者凡退に切った。プロ初登板は、２回無安打無失点のデビューとなった。

プロ３年目。覚悟を持って臨んでいた。オフは地元の北海道に加え、東京に大阪。高校時代を過ごした新潟。さらには沖縄と総移動距離６８００キロの自主トレを敢行。「５勝以上を目指して」と目標を立てて、２月は１軍キャンプでスタートした。

ただ、終盤にコンディション不良で離脱。長い別メニュー調整が続き、「前半戦は何もできなかった」と７月まで復帰に時間を要した。それでも復帰後は２軍で先発として登板を重ね、声が掛かることを待った。そして、ついに１軍初昇格。「やってやろうという気持ちで東京に来た」と気合十分で乗り込み、「強気で攻めることができた」と、うなずいた。

プロ初登板を果たし「やっと（スタートラインに）立てたので、これからだと思います」と表情を引き締めた茨木。虎の未来を担う右腕が、プロでの一歩を踏み出した。

◆茨木秀俊（いばらぎ・ひでとし）２００４年６月８日生まれ、２１歳。北海道出身。１８３センチ、８７キロ。右投げ右打ち。投手。帝京長岡高から２２年度ドラフトで阪神から４位指名。２３年４月１２日のウエスタン・中日戦（鳴尾浜）で２軍公式戦初登板。同年８月１７日の中日戦（バンテリン）で２軍初勝利を挙げた。切れ味のあるストレートが武器。弟の佑太（１９）は育成選手としてロッテに所属している。