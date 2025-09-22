老後を迎えるにあたり、「どのくらいのお金があれば安心なのか」という問いの回答は人それぞれ。たとえ5,000万円という大きな蓄えがあっても、その金額をどう捉えるかは異なります。ときに、夫婦のすれ違いを生むときも。ある夫婦のケースを見ていきます。

悠々自適な老後を語った夫に、妻がイラッ！

（今までよく頑張ったよな、俺）

長年勤めた会社を、60歳の定年を機に退職した金田良雄さん（仮名）。このあと会社から振り込まれる退職金は2,300万円。妻・聡子さん（55歳・仮名）が管理している預貯金も合わせると、貯蓄額は5,000万円の大台になっているはずです。

会社からは再雇用の打診もありました。しかし、嘱託社員として給料も下がり、かつての部下に指示されるような立場になるのはプライドが許さない。同僚に気を遣わせながら会社にしがみつくより、余裕のあるうちに引退するほうが勝ち組らしいじゃないか――。良雄さんはそう確信し、清く会社を去ることを選びました。その揺るぎない決断を後押ししたのも、5,000万円という十分すぎるほどの貯蓄額でした。

退職して、のんびりとした生活が始まりました。聡子さんは週4日のパートを続けていて、何かと忙しそうにしています。

「仕事を辞めたら、夫婦でゆっくりできると思っていたが……」

良雄さん、思惑が外れ、少々もやもやした気持ちを抱えていたといいます。そんななか、夏季休暇で1週間ほどパートがないことがわかり、「夫婦でのんびり旅行にでもいかないか」と提案。さらに自身で思い描く、悠々自適なセカンドライフについて語りだしました。仕事を辞めてから、落ち着いて老後に向けての話をしたことがなかったため、良い機会だと思ったからだといいます。

「数ヵ月かけて、海外旅行に行くというのはどうだ？」

「いっそのこと、田舎に移住するというのもいいな」

しかし、隣で聞いていた聡子さんの表情はみるみるうちに曇っていきます。そして、良雄さんの言葉を遮るように言い放ちました。

「ねえ、あなた。それ、本気で言ってる？ どこにそんなお金があるの？」

予想外の反応に、良雄さんはたじろぎます。「どうしたんだよ、急に。5,000万円もあるんだろ。十分じゃないか」。そう反論する夫に、聡子さんは堰を切ったように言葉を続けました。

「何が十分なの。この家は築30年経っているのよ。外壁の塗装や屋根、水回り……ボロボロじゃない。全部直したら数百万はかかるでしょうね。それに、お互いの親の介護は？ 4人が施設に入るとなったらどうする？ すべて親が払えると思う？ 私たちが払う必要が出てくるかもしれないわ。一時金だけでいくらかかると思ってるの？ 物価だってどんどん上がっているのに、その計算はどこに入っているのよ」

聡子さんが突きつける現実的な問いに、良雄さんは言葉に詰まります。やっと「……なんとかなるさ」と返すも、聡子さんは深くため息をつき、「もっと現実を見て」と一蹴されたといいます。

5,000万円で何年暮らせる？「老後2,000万円問題」の落とし穴

老後資金に対する大きな認識のずれが露呈した金田さん夫婦。ここで、客観的なデータを見てみましょう。

総務省統計局『家計調査 家計収支編 2024年平均』によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯における消費支出は平均月25万6,521円。一方で可処分所得は22万2,462円。月に3万円以上の赤字になる計算です。しかし、これはあくまで平均的な生活レベルの話です。生命保険文化センター『2022（令和4）年度 生活保障に関する調査』によれば、夫婦2人が「ゆとりある老後生活」を送るために必要と考える金額は、平均で月37.9万円。同じく可処分所得が約22万円だとすると、毎月15.9万円、年間で約191万円が不足することになります。

この計算で良雄さんの貯蓄5,000万円を取り崩していくと、どうなるでしょうか。

5,000万円 ÷ 191万円／年 ≒ 26.1年

60歳で退職した良雄さんが86歳になる頃には、貯蓄が底をつく計算。「人生100年時代」といわれる現代において、決して十分とはいえない期間です。

さらに、このシミュレーションが本当に恐ろしいのは、あくまで「平均的な生活」を続けた場合の話であり、「想定外の支出」が一切含まれていない点です。聡子さんが懸念していたように、老後には様々な臨時出費が待ち構えています。たとえば介護費用。生命保険文化センター『令和3年度 生命保険に関する全国実態調査』では、介護にかかった費用（公的介護保険サービスの自己負担費用を含む）は、住宅改修などの一時的な費用が平均74万円、月々の費用が平均8.3万円となっています。平均介護期間は5年1ヵ月（61.1ヵ月）とされており、単純計算すると総額で約581万円が必要になります。

夫婦2人であれば、この倍の金額が必要になる可能性も十分に考えられます。このほか、家のリフォーム、車の買い替え、子や孫への援助……想定には含まれていない出費がいろいろあります。これらを考慮すると、確かに「5,000万円」という金額の安心感は、大きく揺らぎます。

とはいえ、これはあくまでも調査結果をもとにしたシミュレーション。家計の実態も、老後生活に対する考え方も人それぞれ。そのため、大切なのは夫婦が共通の認識をもち、日々の家計を管理し、将来のリスクに備えること。その第一歩として「対話」が必要です。

実は、大した相談もなく、定年を機に仕事を辞めることを決めてしまった良雄さんに沸々とした怒りを抱いていたという妻・聡子さん。どこか呑気に未来を語る夫に、堪忍袋の緒が切れたわけです。

「妻が怒っているなんて、思ってもみませんでした。結婚30年も経つのに……恥ずかしい限りです。ただ怒っているかどうかは別として、妻の言っていることはごもっとも。そこで今はやりのスキマバイトでも始めて、少しでも資産寿命を延ばせたらと考えています」

