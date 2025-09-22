今季限りでの現役引退を発表し、19日（日本時間20日）のジャイアンツ戦でレギュラーシーズンでの本拠最終登板を終えたドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が21日（同22日）、同戦の前に、本拠のファンに向かってスピーチした。

本塁付近でマイクを手にしたカーショーはスタンドに向かって「本当に素晴らしい18年間でした。ここに来てくださった皆さん一人ひとりに感謝したいと思います。今日ここにいてくれてありがとう。正直、これ以上言うことが見つからないくらい、ただただ素晴らしくて、ほかのどんな形でもあり得なかったと思います。僕の人生で最も大きな意味を持つ18年間でした」と手を振った。

さらに「LAで4人の子どもを育てて、そして今日こうして皆さんと一緒にいられて、もう一度『ありがとう』と言えることは、本当に世界で一番すごいことです。本当にありがとう。心から感謝しています。そして、まだシーズンはあと1か月残っています。10月の終わりにまた会いましょう。ありがとう」と話すと、割れんばかりの歓声と拍手を浴びた。

三塁ベンチのドジャース・ドバーツ監督や、敵軍であるジャイアンツのボブ・メルビン監督も拍手を送っていた。