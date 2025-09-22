高橋愛が魅せるASTIGUソックス♪秋冬の脚元コーデをアップデート

アツギの人気ブランド「ASTIGU（アスティーグ）」に、この秋冬シーズンからソックスが仲間入りします。漢字一文字で特徴を表すネーミングや洗練されたデザインで知られる同ブランド。新作ソックスはファッション性と機能性を兼ね備え、毎日のコーデに寄り添います。さらに雑誌『SPRiNG』11月号では、高橋愛さんがアスティーグを履きこなすタイアップも♡秋冬のレッグスタイルを楽しくアップデートしてみませんか？

ASTIGUソックスが新ラインアップ

「はきかえよう、自由を。」をコンセプトに、これまでストッキングやインナーを展開してきたASTIGU。

2025年秋冬シーズンからはソックス6型が登場し、より自由にファッションを楽しめるようになりました。

透明感のある【透】、サラッと快適な【爽】、素肌感を演出する【快】など、特徴的なラインアップが揃い、その日の気分やコーディネートに合わせて選べます。

高橋愛さんタイアップ企画も必見♪

2025年9月22日発売の雑誌『SPRiNG』11月号では、「高橋愛さんが履くアスティーグ」と題した特集を展開。

新作ソックスや【黒】着圧シリーズを取り入れたコーディネートを提案し、シアー感や抜け感のあるスタイルを披露しています。

誌面だけでなくSPRiNG ONLINEやアツギ公式オンラインでも特設ページが公開されており、最新の着こなしヒントをたっぷりチェックできます♡

ASTIGUソックス全商品ラインアップ

ASTIGUソックス【透】（スケル）



ハイソックス 価格：1,100円／クルーソックス 価格：880円（税込）

透明感のあるシアーソックス。

サイズ：22～24cm（カラー：グレー／ピンクオークル／ホワイト／ライトオークル／ブラック）

ASTIGUソックス【爽】（ソウ）



ハイソックス 価格：660円／クルーソックス 価格：550円（税込）

綿混素材でサラッと快適。

サイズ：23～25cm（カラー：ストーングレー／チョコブラウン／ピンクオークル／ホワイト／ブラック／ダークカーキ）

ASTIGUソックス【快】（カイ）



ハイソックス 価格：770円／クルーソックス 価格：660円（税込）

素肌感を自然に演出する25デニール相当。

サイズ：22～25cm（カラー：ピンクオークル／オークル／イエローオークル／ライトオークル）

全6型展開、価格は550円～1,100円（税込）。量販店や百貨店、直営店、オンラインショップなどで9月下旬より順次発売されます。

秋冬コーデを足元からアップデート♡

ファッションも機能性も兼ね備えたASTIGUソックスは、この秋冬のコーディネートをさらに楽しくしてくれる新定番。

高橋愛さんが披露するスタイリングを参考に、自分らしい着こなしを見つけてみてください。

シアー感や美しいカラーリングが揃ったアスティーグのラインアップで、毎日の足元に心地よさとときめきをプラスしましょう♪