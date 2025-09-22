「ヤクルト８−１阪神」（２１日、神宮球場）

断続的に降る雨が阪神・伊藤将の心もぬらした。「言うことないっすね」。うつむきながら帰路を歩く。自己ワーストの１４安打＆８失点、五回途中ＫＯで３敗目。７月１３日のヤクルト戦勝利後８戦続けて勝ち星がない。黄信号だったポストシーズン登板のアピール失敗。トンネルの先に光が見えない。

初回、暴投と四球が絡んで２死一、三塁。ここはオスナを二ゴロに封じたが、ツバメ打線も立ち直る時間を待ってくれない。二回先頭の山田に１−１から３球目、内寄りの１４０キロ直球を狙われた。左翼スタンドに飛び込む一発で登板５試合連続の被弾。持ち前の制球力のズレが失点につながる。

三、四回と粘ったが悪夢は五回だ。先頭・内山の安打から１死を挟み、４連打など打者一巡の猛攻を浴びる。最後は長岡にバント安打を決められ、ベンチの藤川監督もたまらず継投を決断。３日の中日戦から５失点、６失点、８失点。１０日のＤｅＮＡ戦から中１０日の登板で、修正した姿を見せることができなかった。

課題に挙げてきた直球は「コースにはしっかりといっていた。そこはよかった」と、収穫も語ったが表情は晴れない。今季最後の大勝負となるポストシーズン登板。村上、大竹、才木は確定で高橋も有力。５、６番手の枠をデュプランティエ、ネルソン、早川らと争う中、結果として崖っぷちからのアピールに失敗した。