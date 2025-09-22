「ＤｅＮＡ７−２広島」（２１日、横浜スタジアム）

クライマックスシリーズ（ＣＳ）のホーム開催は譲らない。その思いにチームは束になり、アグレッシブに勝利をつかんだ。３位・巨人が敗れたことでゲーム差は「２」に拡大。激しい２位争いを一歩リードした。

集中打で畳みかけた。その中心にいたのはリードオフマン・蝦名。二回１死満塁から林の適時打で１点を先制すると、なおも２死満塁。１番・蝦名は常広の１４６キロ直球を右前にしぶとく落とす２点適時打。「追い込まれていたので、コンパクトにスイングすることを心がけていました」。この回に一挙４点をもぎ取り、主導権を握った。

連続試合出塁を２７に伸ばした。「ボールを長く見て、投手に１球でも多く投げさせることを考えて打席に入っています」と蝦名。右方向へのしぶとい打撃は、徹底した１番打者としての意識からの献身だ。

９月に入り１４勝４敗。チームは上昇気流に乗り、残り６試合のラストスパートに入った。「やっぱりハマスタでＣＳをやりたい。去年はＣＳも日本シリーズも、レギュラーとして出ていないのですごくワクワクしている」。“ハマのエビちゃん”の悲願がチームを押し上げる。