女性3人組「Perfume」が今年いっぱいでグループ活動を休止すると21日、公式サイトなどで発表した。休止期間は明かさず「2026年から一度、コールドスリープ（人工冬眠）します」と報告した。この日はメジャーデビューから丸20年の記念日。1999年の結成から走り続けてきた、あ〜ちゃん（36）、かしゆか（36）、のっち（37）の3人が、進化するために大きな決断を下した。

21日午前0時半、ファンクラブサイトで最初に発表された。「より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」。未明に衝撃が広がったが、前向きな決断に理解を示す声がSNSなどで広まった。

18日に「21日に大切なメッセージがあります」と予告していた。グループは、盛大なメジャーデビュー20周年記念イヤーの最中。その締めくくりとして活動休止を選び「パワーアップしてカムバックしたい」と意気込んだ。3人はこれまで「こんなに続くと思わなかった」と話してきており、所属事務所は「仲良し3人組から走り続けてきたので一度それぞれの人生と向かい合って成長する時間になります」と説明した。

22日から2日間開催する東京ドーム公演が休止前ラストのコンサートとなる。一方で、所属事務所は「音楽番組からお声がかかれば出演する方向」といい、注目されるのがNHK紅白歌合戦の2年ぶり返り咲きだ。

08年に初出場し、23年まで16年連続で出場。これは双子デュオ「ザ・ピーナッツ」の59〜74年に並ぶ、紅組のグループ最長連続出場記録となった。10年代半ばからは、歌とダンスに最新のCG技術を融合させたステージで紅白を彩ってきた。

昨年は年越しライブを開催したため出場しなかった。「紅白制作陣は節目を迎えた“周年アーティスト”を選ぶことが多い」（NHK関係者）だけに、紅白で“有終の美”を飾る可能性は十分にありそうだ。