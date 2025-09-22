連立政権入りを視野に自民、公明両党に協力するか。

あるいは野党のまま、党是の「身を切る改革」を訴え続け、党勢の挽回を目指すか。

自公政権との距離の取り方を巡って生じた路線対立が、衆院議員３人の離反を招いたようだ。

混乱を早期に収拾し、党の分裂を回避できるかどうか、日本維新の会は正念場を迎えている。

維新の守島正衆院議員（大阪２区）ら３人が、「結党以来の改革姿勢が失われた」などとして離党届を提出した。これに対し維新の執行部は届け出を受理せず、全員を除名処分とした。

維新では８月、参院選で振るわなかった責任を取って辞任した前原誠司共同代表の後任に、藤田文武氏が就任した。

「非自民・非共産」を掲げていた前原氏に対し、藤田氏は連立入りに前向きで、安全保障施策などでの一致を前提に「選択肢としてあり得る」と述べている。

守島氏ら３氏が維新を離れたのは、こうした急な路線転換への不満が背景にある。

日本では「第３極」が定着しにくいと言われる。日本新党やみんなの党などは、結党直後の勢いが数年で失われ、消滅した。

維新は２０１２年、今の母体の党が結党して以降、何度か分裂の危機を迎えたが、辛うじて乗り切り、一定の力を保ってきた。

だが、最近は党勢の衰えが目立つ。７月の参院選では大阪、京都以外の選挙区で全敗し、比例選の得票も、前回の２２年からほぼ半減して４３７万票となった。

維新内では、今回の３人の離反を契機に、離党者が相次ぐ「離党ドミノ」も懸念されている。

維新は、大災害などを想定した「副首都構想」を掲げ、大阪が指定される可能性を示している。大阪の振興で地元の支持を回復したいという思惑があるのだろう。

動揺しているのは維新に限らない。立憲民主党も窮地が続く。参院選の比例選では国民民主党と参政党の得票を下回った。

責任を追及する立民内の声に押され、野田代表は幹事長にベテランの安住淳氏を起用した。だが、党内では「民主党政権の中心にいた野田・安住体制では刷新感がない」と冷めた見方も出ている。

参院選で立民や維新は消費税の減税を打ち出したが、明確な財源は示さなかった。両党が支持を取り戻すには、安易な減税ではなく、財源に裏付けされた、地に足の着いた政策を掲げ、政権担当能力を示していくしかあるまい。