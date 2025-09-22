日米などの先進５か国（Ｇ５）が、ドル高の是正に向けて政策の協調を図った「プラザ合意」から、４０年を迎えた。

先進国主導でグローバル化した世界経済は、中国が台頭する一方で、日本の地位が低下するなど大きく変容した。日本は、強い経済体質を作っていかなければならない。

１９８５年９月２２日、ニューヨークのプラザホテルに、日、米、西独、仏、英の５か国の蔵相と中央銀行総裁が集まり、ドル高を是正することで合意した。

当初は画期的な合意と評されたが、１ドル＝約２４０円だった円相場は、２年後には想定を超える１２０円台まで急騰し、行き過ぎた円高が輸出企業を苦しめた。

今、プラザ合意は負の側面について語られることも多い。米国から貿易赤字の削減に向けて内需拡大を迫られ、金融緩和に頼った。それがバブル経済とその崩壊につながり、「失われた３０年」を招いたとも指摘されているからだ。

大蔵省（現財務省）の官僚として合意に関わった元財務官の行天豊雄氏は、「輸出主導の日本経済を変え、円相場が大きく動いても影響を受けにくい経済構造にしていくべきだった」と振り返る。

為替に左右されない強い経済体質にすることは、日本の重い課題であり続けている。主要国が、通貨政策で協調することが難しさを増している現在はなおさらだ。

中国のほかインドなどグローバル・サウスの諸国が成長し、先進国だけでルールを決められなくなった。主要２０か国・地域（Ｇ２０）会議の機能不全も甚だしい。

当面はドルの基軸通貨体制が続くとしても、ドルの地位は次第に低下していくとの見方もある。

プラザ合意を主導した米国は今、国際協調に背を向けている。製造業復権を掲げるトランプ大統領は輸出に有利なドル安を一方的に押しつける「第２のプラザ合意」を目指す可能性すらあろう。

日本の貿易決済はドル建てが多く、円建ての輸出は４割弱にとどまる。米国への依存度を下げ、アジアとの関係を深める中で円建て決済を増やせば、輸出の為替リスクを低減できるだろう。

為替変動に耐えうる日本経済とするには、国内への投資を進め、賃金も物価も上がる内需主導型へと転換していく必要がある。

各国は、経済安全保障上、重要な産業を、自国内に回帰させる戦略を進めている。日本も脱炭素や半導体など、成長に貢献できる投資分野はたくさんあるはずだ。