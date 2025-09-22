タレントの林家ペーが２１日、東京・浅草演芸ホールで行われた「９月下席」の夜の部に出演した。１９日の自宅火災から初の寄席出演で、壇上では「今話題の主なんですけども」と言及。出番後には妻のパー子とともに報道陣の取材に応じ「本当にごめんね」と謝罪の言葉を繰り返した。

火災から３日。ペーは「気持ちは複雑で、いまだにドッキリ番組じゃないのかなと。意味不明だけどごめん」と心境を吐露した。

火災はパー子が仏壇のろうそくに火をつけようとしたことが原因とされていたが、実際は仏壇の隣にあったソケットのコードが「漏電というかショートした」と舞台上で説明。ペーは「僕が昨日、赤羽消防署、赤羽警察署の合同捜査で聞くと、引火じゃなくて古いコードが痛んでるんで、それがショート、あるいは漏電のたぐいで炎がでたという結論みたい」と補足した。

パー子がろうそくに火をつけると同時に、ソケット側から「炎が上がった」といい、パー子は「もうすぐに火が、バリバリバリ！って。びっくりしちゃって」と当時の混乱具合を説明。すぐさま外へ出て隣人に消防車の要請をお願いしたといい、「消火器はできないですよ、できますか！？」と声を震わせ報道陣に逆質問した。

ぺーはこの日の舞台で着用した、肩周りがこげた衣装以外はほぼ全てが焼失。自宅も住めない状況のため「いずれにせよ部屋はどっか探そうかなと思ってる」と途方に暮れている様子だった。