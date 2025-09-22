¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¡¡NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¿·¶ÃÏ¡Ä¤¤¤¤¿Í¥¤¥á¡¼¥¸Ê§¿¡¤¹¤ëà¤¨¤Ê¤ê¤«¤ºµ´á
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÂè£³£¶²ó¡ÖóÀÌ¹¤Î¤±¤ê¤Ï³û¡×¤Çµ×¡¹¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢à¤¨¤Ê¤ê¤«¤ºµ´á¤Ö¤ê¤òßÚÎö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤¨¤Ê¤ê¤Ï¡¢²Ü°ÐÃÏ¤ò¼£¤á¤ë¾¾Á°ÈÍ¤ÎÈ¬ÂåÅö¼ç¡¦¾¾Á°Æ»×¢¡Ê¤ß¤Á¤Ò¤í¡Ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»×¢¤Ï£Î£È£Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö»þ¤Ë¤Ï¹Ô¤²á¤®¤¿¹ÔÆ°¤âÊ¿µ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ëËÛÊü¤ÊÀ³Ê¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¸¤ä¤µ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£¶·î£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè£²£±²ó¡Ö²Ü°Ðºù¾åÌîÕû²»¡×¤À¡£±ã²ñ¤Ç¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿²È¿Ã¤ÎºÊ¤òÌÚ¤ËÇû¤êÉÕ¤±¡¢¤½¤ÎÆ¬¤Î¼þ°Ï¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¾®»®¤òÅª¤ËÅ´Ë¤¤ò·â¤Ä¤È¤¤¤¦Í¾¶½¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¡Ö¤¢¤ÎÃË¤ÏËÌÊÕ¤ËÁã¿©¤¦µ´¤Ë¤´¤¶¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¤Çà¤¨¤Ê¤ê¤«¤ºµ´á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢ËëÉÜ¤Ë¤è¤ë²Ü°ÐÃÏ¤Î¾åÃÎ¡Ê¤¢¤²¤Á¡áÎÎÃÏ¤ÎË×¼ý¡Ë¤ÎÏÃ¤¬Í¯¤µ¯¤³¤ê¡¢Æ»×¢¤¬µ×¡¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¡¢²Ü°ÐÃÏ¤¬¾åÃÎ¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¡Ø¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤Îº«ÉÛ¤¬¤é¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦·è¤á¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²ø¤·¤²¤Ê¾Ð¤ß¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ø¤¨¤Ê¤ê¤«¤ºµ´¤¬ÅÐ¾ì¡Ù¡Ø¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤Îº«ÉÛ¤¬¤é¤¹¤Ã¤Æ¡Ù¡Ø¤¨¤Ê¤ê¤«¤ºµ´¤Î¾Ð´é¤¬ÉÝ¤¹¤®¤ë¡Ù¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤¢¤ë¡£¤¨¤Ê¤ê¤È¤¤¤¨¤Ð¥É¥é¥Þ¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Î¾®ÅçâÃÌò¤Î¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º£²ó¤ÎÌò¤Ï¤½¤Î¿¿µÕ¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¾¾Á°Æ»×¢¤Ïº¬¤Ã¤«¤éÉå¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°Ìò¤Ç¡Ø¤¤¤¤¿Í¡Ù¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤¹¤ëÀª¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤·¡¢¤¨¤Ê¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦°Ìò¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹¤¯¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤¨¤Ê¤ê¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÂç²Ï¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£