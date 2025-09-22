¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤Îº£µ¨à¥é¥¹Åêá¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤«¿ÀµÜ¤«¡¡¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ö¾Âç¤µ¤óÍ¥Àè¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡½¡½¡£µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£²£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶²óÅÓÃæ£µ°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¤Ç£´ÇÔÌÜ¡££³»î¹çÏ¢Â³¤ÇÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é£²ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë¾åÎÓ¤Î£±£¶¹æ¥½¥í¡¢£²²ó¤Ë¤ÏÀÐ°Ë¤Î£²¹æµÕÅ¾£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡££¶²ó¤ËºÆ¤Ó¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢°ì»à°ìÎÝ¤«¤éºÙÀî¤ËÃæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦Åêµå¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤¹¤´¤¯Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¡ÖÍè½µ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤Ç¤Ï¤¤¤ë¡×¡£Ãæ£¶Æü¤Ç£²£¸Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ÇÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê£¶»î¹ç¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡Àï¤¬º£µ¨Ãæ¤Ë£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¿ÀµÜ¤Ç¤Ï£¸·î£²£±Æü¤Ë£±ÅÙÅÐÈÄ¤·¡¢£µ²ó£±¼ºÅÀ¤Ç£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¸³¤Î¤¤¤¤µå¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢£²°Ì¤ò³ÎÄê¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤éÅê¤²¤µ¤»¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢º£¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë»þ´ü¡£¾Âç¤µ¤óÍ¥Àè¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£¸½¾õ¤Ï£³°Ì¤Ç£²°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤È£²¥²¡¼¥àº¹¤Ç¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£¸Æü»þÅÀ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡¢ÆüÄø¤È¤·¤Æ¤â¿ÀµÜ¤Î¸å¤Ë¤Ê¤ë¡ÖËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎµÏ¿Ã£À®¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï£³£°Æü¤È£±£°·î£±Æü¤ËÃæÆüÀï¤¬£²»î¹ç»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç´Ñ½°¤Î¸å²¡¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µå¾ìÆâ¤Ë¤ÏÅÄÃæ¾¤Î¥°¥é¥Ö¤Ë»É¤·¤å¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÝæ»ý¤Á¡×¤Î¡ÖÝæ¡×¤ò£²£°£°¸Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Á´Êý°Ì¤«¤éà±ç¸îá¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡Ä¡£µã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤¢¤È£±ÅÐÈÄ¤À¡£