¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£ ¤ï¤¶¤È¥í¡¼¥½¥óÈ´¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª àÆ±»ÎÂÇ¤ÁáºÆÈ¯¤ò²óÈò¡ÖÈ½ÃÇ¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£Æ£±¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë·è¾¡¤¬£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï£¶°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°Á°¤ò¹Ô¤¯»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤òÊá¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¶ÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³ÑÅÄ¤Ï¡¢£±¼þÌÜ¤«¤é¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¤È·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Î½ç°Ì¤Ç¤¢¤ë£¶°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é½ªÈ×¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¤Ä¤±¤Æ²¿ÅÙ¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤ò»î¤ß¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤À¤¬¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÉ¬»à¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÊø¤»¤º¡¢È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤è¤ê¤âÌÔÄÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤òËÉ¤°¤³¤È¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤Ç£¶°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤È¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢Íèµ¨¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î»ÄÎ±¤ò¤«¤±¤ÆÆó¼ÔÂò°ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¦¤Ë¤¤¤ë³ÑÅÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬àÄ¾ÀÜÂÐ·èá¤ËÇÔ¤ì¤ë³Ê¹¥¤Ë¡£¥í¡¼¥½¥ó¤ËºÇ¹â¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òµö¤¹³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Î³ÑÅÄ¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¤ËÉé¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥ó¥ª¡¼¥È¡×¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥ì¡¼¥¹¸åÈ¾¤Ç¥í¡¼¥½¥ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¬¡¢Èà¤ò¹¶·â¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼Ö¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤¬¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤ÈÊó¤¸¡¢³ÑÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Õ¥©¥¢¥¶¥Á¡¼¥à¤ò¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥¢¥à¤ò¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ËÄÉ¤¤È´¤«¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢³Ú¤ËÄÉ¤¤È´¤¯¤À¤±¤Î¥Ú¡¼¥¹¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡£
¡¡³ÑÅÄ¤È¥í¡¼¥½¥ó¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Á°Àï¥¤¥¿¥ê¥¢£Ç£Ð¤ÇàÆ±»ÎÂÇ¤Áá¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤í¤Ã¤ÆÄãÌÂ¤·¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¸å¤í¤«¤éº£µ¨°µÅÝÅª¤ÊÂ®¤µ¤ò»ý¤Ä¥Î¥ê¥¹¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°ÂÁ´ºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¤ï¤¶¤ÈÈ´¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡º£µ¨¼«¸ÊºÇ¹â¤Î£¶°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥Þ¥·¥ó¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«ÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤Þ¤À¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤ä¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÎÊÑ¹¹¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë£Ç£Ð¡Ê·è¾¡£±£°·î£µÆü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£ÅÙ¤³¤½É½¾´Âæ¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£