¡¡£Ä£å£Î£Á¤¬£²°Ì¸Ç¤á¤È£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸³«ºÅ¸¢³ÎÊÝ¤ØÃå¡¹¤À¡££²£±Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ï£·¡½£²¤ÇÂç¾¡¡£ÃæÆü¤ËÇÔ¤ì¤¿£³°Ì¡¦µð¿Í¤È£²¥²¡¼¥àº¹¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯´í¤Ê¤²¤Ê¤¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤¬£²²ó¤ËÁê¼êÀèÈ¯¡¦¾ï¹¤ò¹¶¤áÎ©¤ÆÎÓ¡¢ÀÐ¾å¤ÎÅ¬»þÂÇ¡¢Å¨¼º¤Ç°ìµó£´ÆÀÅÀ¡££³²ó¤â»³ËÜ¤Îµ¾Èô¡¢ÀÐ¾å¤Î£²¥é¥ó¤Ç£³ÅÀ¤òµó¤²¡¢½øÈ×¤Ë£·ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦Ê¿ÎÉ¤¬£¶²ó£¶°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡£±«¤Ç£²ÅÙ¡¢·×£µ£µÊ¬¤ÎÃæÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¹¸¶¡¢µÜ¾ë¤Î¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê£µ£±¡Ë¤Ï¡ÖÃæÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âºÆ³«¤·¤¿»þ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö½øÈ×¤Ë¸å¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¤¤¤¹¶·â¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ê¿ÎÉ¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°¤¤Ãæ¤ÇÃúÇ«¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤Î½¸ÃæÎÏ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç¾¡¤Ë¤âÌýÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ï£Ã£Ó¤ËÈ÷¤¨¤ÆÅê¼ê¿Ø¤ÎºÆÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼µ¢¤ê¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¤À¡£
¡¡Æ£Ï²¤Ï£´»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢£±¾¡£°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£´Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¤Ï£²²ó£´¼ºÅÀ¤ÇÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡££²£°Æü¤Î¥í¥Ã¥Æ¤È¤ÎÆó·³Àï¡Ê²£¿Ü²ì¡Ë¤Ç£·²ó¤«¤é°ÜÀÒ¸å½é¤á¤ÆÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇÂ®£±£µ£·¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É£²²ó¤ò£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¹äÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®¿ùÍÛÂÀÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£³£¹¡Ë¤Ï¡ÖÆ£Ï²¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¡¼¥È¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤è¤¦¤ÈÆ£Ï²ËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢ºÇÂ®£±£µ£·¥¥í¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç¤â£±£µ£°¥¥íÂæÃæÈ×¤Þ¤Ç½Ð¤¿¡£½ÐÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¥³¥Þ¥ó¥É¡Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅêµåÎý½¬¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤·¡¢°ì»þ¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î²þÁ±¤âÃå¡¹¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÍÞ¤¨¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢Ãæ·Ñ¤®¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤¿Æþ¹¾ÂçÀ¸Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤â½ù¡¹¤ËÉüÄ´¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤£µÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡ÖÆþ¹¾¤Ï¡ÊÍÞ¤¨¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡ËÀº¿ÀÅªÈèÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤«¤é³°¤ì¤Æ¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿¤È»×¤¦¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤â¤«¤Ê¤ê»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¡£º£¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯°Ê³°¤Îµå¼ï¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥«¡¼¥Ö¤ò¶¯²½¤¹¤ëÎý½¬¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¾®¿ù¥³¡¼¥Á¡Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢ºÆÄ´À°Ãæ¤Î¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï²£¿Ü²ì¤ÎÎý½¬»ÜÀß¡Ö£Ä£Ï£Ã£Ë¡×¤Ç¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¡£Æ±¥³¡¼¥Á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Î¼Á¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤¦¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Ä´À°¤ËÎå¤ó¤ÀÊý¤Û¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡£