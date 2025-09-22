◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）

巨人は中日に敗れ、自力２位の可能性が再び消滅した。初回に４連打で２点を先行したが、追加点を奪えず逆転負け。広島に勝った２位・ＤｅＮＡとのゲーム差は「２」に広がった。１８日にはヤクルト、この日は中日と、いずれもクライマックスシリーズ（ＣＳ）進出の可能性が消滅している相手に痛恨の敗戦。勢いに乗り切れないチームを、巨人担当の片岡優帆キャップが「見た」。

試合開始直後から立て続けに快音が響いた。１番・丸が４球目を中前、キャベッジが２球目を左前、泉口が初球を右前に運び無死満塁。岡本も２球目を右中間に運んで２点二塁打だ。相手先発・大野の立ち上がりを攻めて先頭から４連打。電光石火の先制攻撃に、この回は何点入るのかと期待が高まった。だが、喜びもつかの間だった。

さらに無死二、三塁で内野は前進守備。岸田が遊ゴロ、中山が三ゴロで走者は動けない。「初回あの二、三塁で１点も入らなかったのがね。あそこを何とか１点でも、もう１点でも取れていれば。流れがあれで切れちゃったなっていうね」。阿部監督が試合後に振り返ったように、痛恨の２点止まり。一気にたたみかけることができなかった。

今季を象徴する展開だったと言えるかもしれない。日米通算２００勝を目指す田中将が２回までに３失点して逆転を許すと、打線は反撃できず。中日を上回る２ケタ１０安打を放ちながらも、２回以降は本塁が遠かった。初回の得点は３１試合目だが、そのうち１４試合が２回から５回まで無得点。中押しできず、主導権を握れそうで握れない。シーズン通しての課題で、波に乗りきれない要因の一つだ。

１７日からヤクルト２連戦（神宮）、広島２連戦（東京Ｄ）、中日戦（バンテリン）と続いた変則５連戦は３勝２敗で幕を閉じた。１８日は最下位のヤクルトに完封負け。この日もＣＳ進出の可能性が消滅している中日に敗れた。本拠地ＣＳ開催の２位に向け、ＤｅＮＡを追う中で下位チーム相手に取りこぼし、目標の大型連勝ができなかった。

勝ったＤｅＮＡとは２ゲーム差となり、再び自力２位の可能性が消滅した。連勝は２で止まり、勝率５割に逆戻り。７月以降、貯金１で迎えた試合はこれで１勝９敗となり、複数貯金チャンスで足踏みが続く。泣いても笑っても残り６試合。細かい走塁ミスもあったが、前を向いて全員で立ち向かうしかない。先日、阿部監督は「先発投手が厳しい状況だから。何とか打って返していくしかない」とも話していた。打順は固定されつつある。２位確保には攻撃陣のさらなる奮起が必要だ。（巨人担当キャップ・片岡 優帆）