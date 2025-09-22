東京都世田谷区で韓国籍の女性が切りつけられて死亡した事件で、警視庁は２２日にも、殺人容疑で逮捕した交際相手で韓国籍のパク・ヨンジュン容疑者（３０）を邸宅侵入とストーカー規制法違反の両容疑で再逮捕する方針を固めた。

パク容疑者は今月１日午後１時半頃、同区野沢のフォトスタジオ敷地内で、港区芝浦の衣料品販売業バン・ジウォンさん（当時４０歳）の首を刃物で切りつけて殺害したとして、２日に逮捕されていた。

捜査関係者によると、パク容疑者は８月２９〜３０日、バンさんの自宅マンションのエントランスや廊下に侵入した疑い。事件当日にバンさんが仕事で訪れていた現場周辺を約５時間うろついたほか、８月２９日以降、バンさんに無料通信アプリ「カカオトーク」で、「つらい」「感謝している」といったメッセージを複数回送った疑いも持たれている。

パク容疑者は同２３日に韓国から来日し、バンさん宅に滞在していた。２９日未明に別れ話でトラブルとなり、警視庁三田署からバンさんに接近したり、連絡したりしないよう指導を受けたが、その後もつきまとい行為を繰り返したという。

押収されたパク容疑者のスマートフォンからは、バンさんが仕事の関係者とＬＩＮＥでやり取りするスマホの画面を接写した画像が見つかった。パク容疑者は、トラブルの際にバンさんのスマホを奪っていたといい、同庁は、このやり取りから事件当日の予定を把握したとみている。