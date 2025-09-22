´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Ç¡ÖÊÆ¹ñ¡¦£Å£Õ¡¦Ãæ¹ñ¤Ë¼¡¤°À¤³¦£´°Ì¤Î·ÐºÑ·÷¤Ë¡×¡Ä´Ú¹ñ£Ó£Ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÖÃÂÙ¸»²ñÄ¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Í×»Ý
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÂç¼êºâÈ¶£Ó£Ë¥°¥ë¡¼¥×²ñÄ¹¤Ç¡¢·ÐºÑÃÄÂÎ¡¦Âç´Ú¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤ëÖÃÂÙ¸»»á¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÍ×»Ý¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½º£Ç¯¡¢Æü´ÚÎ¾¹ñ¤Ï£±£¹£¶£µÇ¯¤Î¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤«¤é£¶£°Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£¸å¤Î¶¨ÎÏ¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¡£
¡¡´ÚÆü´Ö¤ÎËÇ°×ÎÌ¤ÏÂç¤¤¯Áý¤¨¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏËÇ°×¤À¤±¤Ç¤È¤â¤Ë·ÐºÑÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£´ÚÆü·ÐºÑÏ¢ÂÓ¤¬É¬Í×¤À¡£ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»º¶È¤òÂç¤¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡££Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤¬¶¨ÎÏ¤ÎÂåÉ½»öÎã¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£¼Ò²ñÅª¥³¥¹¥È¤ä·ÐºÑ°ÂÊÝ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤â¸º¤é¤»¤ë¡£ÊÆ¹ñ¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¼¡¤°À¤³¦Âè£´°Ì¤Î·ÐºÑ·÷¤È¤Ê¤ë¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¥ë¡¼¥ë¥»¥Ã¥¿¡¼¡ÊÉ¸½à¤Î¼çÆ³Â¦¡Ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¡ÊÁê¾è¸ú²Ì¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡½¡½´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¡ÖÊñ³çÅªµÚ¤ÓÀè¿ÊÅª¤Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑÏ¢·È¶¨Äê¡Ê£Ã£Ð£Ô£Ð£Ð¡Ë¡×¤Ø¤Î²ÃÆþ¸¡Æ¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£Ã£Ð£Ô£Ð£Ð²ÃÌÁ¤âÎÉ¤¤¤¬¡¢´ÚÆü·ÐºÑÏ¢ÂÓ¤Ï£Ã£Ð£Ô£Ð£Ð¤Î¤è¤¦¤Ê´Ë¤ä¤«¤Ê·ÐºÑÏ¢ÂÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£Å£Õ¤Î¤è¤¦¤Ê´°Á´¤Ê·ÐºÑÅý¹ç¤ò»Ø¤¹¤â¤Î¤À¡££µÇ¯Á°¤«¤éÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï»¿Æ±¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¸ú²ÌÅª¤ËÏ¢ÂÓ¤Ç¤¤ë¤«¤òµÄÏÀ¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡½¡½£²´üÌÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬´ØÀÇÀ¯ºö¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢³Æ¹ñ¤È¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦Ãæ¤Ç¶¡µëÌÖ¤ÎºÆÊÔÀ®¤ÈÄÌ¾¦Ãá½ø¤ÎÊÑ²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£´ÚÆü¤Ï¶¦Æ±¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯ÅØÎÏ¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡½¡½´Ú¹ñ¡¦·Ä½£¡Ê¥¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¤Ç£±£°·î£³£±Æü¡Á£±£±·î£±Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ê£Á£Ð£Å£Ã¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢»²²Ã¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î·ÐºÑ³¦ÂåÉ½¤é¤¬½¸¤¦ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¥µ¥ß¥Ã¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡££Ã£Å£Ï¥µ¥ß¥Ã¥ÈµÄÄ¹¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¡£
¡¡º£²ó¤Î£Á£Ð£Å£Ã¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Î¼óÇ¾¤ÈÂ¿¤¯¤Î£Ã£Å£Ï¤¬»²²Ã¤·¡¢ºòº£¤ÎÊÝ¸î¼çµÁÅª·¹¸þ¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¡¢¤É¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤«¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£´ÚÆü¤Î´ë¶È¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦²ñµÄ¤Î³«ºÅ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¡Ö£È£Â£Í¡×¡Ê¹ÂÓ°è¥á¥â¥ê¡¼¡Ë¤ÎÌ¤Íè»Ô¾ì¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡£È£Â£Í¤À¤±¤ò¸«¤Ê¤¬¤é£Á£É¤ÎÀ¤³¦¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡££Á£É¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥á¥â¥ê¡¼È¾Æ³ÂÎ¤òÁí¾Î¤·¤Æ¡Ö£Á£ÉÈ¾Æ³ÂÎ¡×¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Î¼ûÍ×¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢ÂÐÏÃ·¿£Á£É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¡×¤Ï¡Ê¿Í´Ö¤Î»Ø¼¨¤ä¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ·ëÏÀ¤òÆ³¤¯¡Ë¥ê¡¼¥º¥Ë¥ó¥°ÃÊ³¬¤À¤¬¡¢¡Ê¿Í´Ö¤¬²ðÆþ¤·¤Ê¤¤¼«Î§·¿¤Î¡Ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÃÊ³¬¤Ë¿Ê²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥á¥â¥ê¡¼¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢£Á£É¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÀ¸ÂÖ·Ï¡Ë¤Î³èÆ°¤âÁý¤¨¤ë¡££È£Â£Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯£Á£É¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼»Ô¾ì¤â³ÈÂç¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢£Á£É¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅê»ñ¤â¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤È£Á£É´ØÏ¢¤Î¶¨ÎÏ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î£Î£Ô£Ô¤È¤âÈ¾Æ³ÂÎµ»½Ñ³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£É£Ï£×£Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¿·µ¬È¾Æ³ÂÎ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖÂç¼ê¤ÎÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤Ê¤É¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¸òÎ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Ë¤Ï´Ä¶¤¬À°¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ë¤è¤êÂç¤¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë°Õ»×¤ÏÌÀ³Î¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½£Ó£Ë¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¥ª¥¯¥·¥¢¤Ë´ÖÀÜÅª¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î¶¨¶È·×²è¤Ï¡£
¡¡¥¥ª¥¯¥·¥¢¤È¤Î¶¨¶È¤Î°Õ»×¤Ï¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Ù¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÖÀÜ½Ð»ñ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢Ä¾ÀÜÏÃ¤»¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤Î¡Ë¾å¾ì¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹½¿Þ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¤è¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡½¡½´Ú¹ñ¡¦±¶»³¡Ê¥¦¥ë¥µ¥ó¡Ë¤Ç£Á£É¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ê¼«¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»È¤¤ÆÈ¼«¤Î£Á£Éµ»½Ñ¤ò³«È¯¡¢±¿ÍÑ¤¹¤ë¡Ë¡Ö¥½¥Ö¥ê¥ó£Á£É¡×¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î³Ë¿´¤Ë¤·¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¥Ï¥Ö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Ç£Á£É¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·úÀß¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÚÆü¶¦Æ±¤Ç³¤³°»Ô¾ì¤Ç¾¦µ¡¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£