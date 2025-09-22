韓国大手財閥ＳＫグループの崔泰源（チェテウォン）会長は読売新聞の単独インタビューで、ＡＩ（人工知能）分野での日韓連携を進める考えを明らかにした。

様々な事業を手がけるコングロマリット（複合企業）として開発に当たるデータセンター事業でも、日本と協力してアジア市場を開拓することに意欲を示した。（経済部 遠藤雅）

崔氏は、日韓の経済協力拡大について「ＡＩと半導体が代表的な事例となり得る」と指摘した。

ＳＫグループ傘下の半導体大手「ＳＫハイニックス」は、半導体製造装置大手・東京エレクトロンとの取引があるほか、日本の半導体素材メーカーの多くと協力関係を築いている。グループの通信大手「ＳＫテレコム」は９月、カレンダーアプリを運営するタイムツリー（東京都）に約２２億円を出資し、ＡＩ機能開発などで提携すると発表した。

両国間の協力関係が深まっていることを強調し、崔氏は「環境が整えば、日本に対してより大きな投資を行える」と述べた。

また、米投資ファンド・ベインキャピタルを通じて間接出資している半導体大手キオクシアホールディングスについては「協業の意思をかなり強く持っている」と強調した。

「ハブとして期待」

ＳＫグループは韓国の４大財閥の一角を占め、半導体や通信のほか、電池、エネルギーなど幅広い事業を展開している。

こうしたグループの総力を挙げて建設に乗り出したのが、韓国南部・蔚山（ウルサン）のＡＩ用データセンターだ。

データセンターは膨大な電力を必要とする。崔氏は「液化天然ガス（ＬＮＧ）や再生可能エネルギー、（次世代原子炉の）小型モジュール炉など多様な資産があり、最適なエネルギー供給が可能だ」と説明し、「将来、アジア太平洋地域のハブ（軸）として位置付けられることが期待される」と話した。

データセンターは、太平洋の海底ケーブルを通じて、米国とアジア各国を中継する日本でも多く建設されてきた。崔氏は「日韓共同で、海外市場のビジネスチャンスを模索できる」と述べ、建設拡大が見込まれるアジアでの事業協力に意欲をみせた。