韓国の大手財閥ＳＫグループ会長で、経済団体・大韓商工会議所会長も務める崔泰源（チェテウォン）氏が、読売新聞の単独インタビューに応じた。

「韓国と日本は力を合わせ、産業を大きく育てていける」と述べ、ＡＩ（人工知能）や半導体分野での連携を強化する考えを示した。ＳＫグループが、先端半導体分野で日本への投資拡大を検討していることも明らかにした。

崔氏は、ＡＩの普及に伴ってデータセンターなどの半導体需要が「爆発的に増加している」と指摘し、同分野に強みを持つ日韓にとって「大きな成長の原動力になる」と述べた。

ＳＫグループについては、ＮＴＴの次世代通信基盤「ＩＯＷＮ（アイオン）」向けの半導体開発に取り組むなど、日本企業との協力関係が多岐にわたることを強調し、「日本に投資する意思は明確にある」と話した。ただ、米国の関税措置などを念頭に「不安定で不確実な要素が減少する必要がある」として、投資決定に時間がかかる可能性に言及した。

日韓で「経済共同体」を構築するべきだとの考えも示した。欧州連合（ＥＵ）を例に挙げ、経済安全保障や、国際社会での発言力を強化できると説明した。

石破首相と韓国の李在明（イジェミョン）大統領は８月２３日の会談で、ＡＩなど「未来産業分野」での協力拡大で一致した。崔氏は「民間レベルの協力が、国家レベルに発展する可能性がある」として、日韓の企業同士が協力する機会を模索することが重要だと強調した。

崔氏は１５日、大阪市で開催中の大阪・関西万博会場で取材に応じた。

チェ・テウォン ＳＫグループの前身・鮮京グループの創業者の弟の長男。高麗大を卒業後、米シカゴ大院を修了し、ＳＫに入社。１９９８年から現職。半導体、通信、エネルギーなどを含む１９８社（今年５月時点）を統括。２０２１年から大韓商工会議所の会長も務める。６４歳。

崔氏「経済共同体の議論」訴え…信頼関係の積み上げ必要

崔氏は読売新聞に対し、日韓両国が経済共同体の構築に向けた議論を始めるべきだと提言した。歴史や領土の問題を巡る不信感の払拭（ふっしょく）などが課題となる。（ソウル支局長 仲川高志）

崔氏は、日韓が今年、１９６５年の国交正常化から６０年の節目を迎えたことに関し、「韓日間の貿易量は大きく増えたが、今後は貿易だけでともに経済成長するのは難しい」と指摘。日韓経済共同体の構築について「社会的コストや経済安全保障にかかる費用を減らせるし、国際社会でルールセッター（標準の主導側）になれる。多くのシナジー（相乗効果）が生まれる」と意義を強調した。

韓国政府が３日、加入検討を表明した「包括的及び先進的な環太平洋経済連携協定（ＣＰＴＰＰ）」については、「それもいいが、（日本とは）緩やかな経済連帯ではなく、欧州連合（ＥＵ）のような完全な経済統合の連帯（が必要だ）」と述べた。

韓国で１０月末から予定されるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせ、崔氏が会長を務める大韓商工会議所は参加国・地域の経済界代表らが集う最高経営責任者（ＣＥＯ）サミットを開く。崔氏は「韓日の企業人が一堂に会し、未来の協力について語り合う会議の開催も考えている」と明かした。

日韓経済では、企業幹部らによる「日韓・韓日経済人会議」も５月、両国の共通課題は多いとして「協力は必然的」とする共同声明をまとめ、連携の機運は高まっている。中国が貿易制限などをちらつかせ相手国に要求をのませようとする「経済的威圧」を強める中、日韓がエネルギーや重要物資の供給網を強化し、経済安全保障で連携する必要性は増している。経済の相互依存が深まれば日米韓の安保協力の下支えにもなる。

ただ、経済共同体の構築に向けてはハードルが高い。過去、日韓は歴史や領土などの問題でギクシャクし、影響が経済面に波及したこともある。このため、まずは信頼関係の積み上げが必要だとの見方は少なくない。