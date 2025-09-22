男性６人組グループ・ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳが２１日、福岡・マリンメッセ福岡Ａ館で、全国８都市１４公演を巡るアリーナツアー「６ＩＸ ＳＥＮＳＥ」を開幕させた。今ツアーは「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ ６ＩＸ ＣＯＬＯＲＳ」というテーマを引っさげ、ライブを６パートに分けて各メンバーがプロデュース。６人６色の個性が光るステージを見せつけた。

プロデュースに励んだ１年の集大成を見せる時が来た。ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳは今年、各メンバープロデュース楽曲を６カ月連続リリースする企画「ＰＲＯＤＵＣＥ ６ＩＸ ＣＯＬＯＲＳ」を実施。今ツアーは同企画の派生ライブとなっており、各メンバーが自分色を意識してパートを創作。６人の力を結集し、これを体現する２時間のステージを模索した。

初日は、未発表曲「ＰＡＩＮＴ」を含む全２９曲を披露。開演前に中務裕太（３２）は「僕のテーマは自分が主役。ボーカルがバックボーカル、パフォーマーがバックダンサーになるみたいな」と予告したが、本番では生着替えで肉体美を披露。ＤＲＥＡＭＥＲＳ（ファンの呼称）の視線を集めた後、博多弁で「ばりすいとうよ！」と放って“主役級”の活躍を見せた。

片寄涼太（３１）が特技のピアノ披露、小森隼（３０）が自分のルーツをたどる演出を見せるなど、それぞれの個性を存分に発揮。初日から盛り上がりを生み出し、片寄は「初日ならではの空気。初めて見るライブだからこそ興奮してくれているなと感じて、最高な１日でした」と笑顔を見せた。

ツアー作りを通じ、リーダー・白濱亜嵐（３２）は「本当に個性が強いグループなので、今後もそれぞれの色が色濃く発光していくんじゃないかなと思う。これからもリーダーとして（色を）まとめようとせず、それぞれがプレイできる環境をつくりたい」とグループの強みを再確認。各地で多彩な色を織りなし、唯一無二のステージを届けていく。