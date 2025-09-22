手紙を１冊の本にまとめたダグラスさん。母マージさんは訃報を聞く前夜に聖ペテロが手紙を持ってくる夢を見たという＝８月２日、横浜市保土ケ谷区の英連邦戦死者墓地

第２次世界大戦中、シンガポール陥落などに伴って英連邦軍人らを捕虜とした日本軍。その扱いは劣悪で、捕虜を動員して建設したタイとビルマ（現ミャンマー）を結ぶ泰緬（たいめん）鉄道は完成までに多くの犠牲者を出し、“死の鉄道”とも呼ばれた。ダグラス・ヘイウッドさん（８４）は捕虜となった英連邦軍人の遺族で８月、英連邦戦死者墓地（横浜市保土ケ谷区）での追悼式に参列した。「戦後８０年の節目に献花したかった」とダグラスさん。父スコットさんが眠る地で「戦場では敵味方問わず誰もがつらい思いをした」と祈りをささげた。

ダグラスさんによると、スコットさんは１９４２年２月にマレー半島で日本軍の捕虜となり、泰緬鉄道の建設に動員された。その後、戦局の悪化で４４年９月に日本本土への移送が決定。しかし当時の航路は極めて危険な状況にあり、米国の潜水艦による攻撃を受ける可能性が高かった。

実際、スコットさんが乗った「楽洋丸」は攻撃を受けて沈没。乗っていた捕虜１３１８人のうち、救助されたのはスコットさんを含め１３７人だけだったという。再び日本に向かったスコットさんは横浜・鶴見で捕虜として収容され、東芝工場で働くこととなった。

その後、「日本行きの船で溺死」「空襲で死亡」などと情報が錯綜（さくそう）してスコットさんの妻マージさんは不安な気持ちで日々を過ごしていたが、スコットさん本人から「僕はとても元気。心配しないで」とメッセージが届き安堵（あんど）したという。

戦争が終われば再会できると望みをつないでいたダグラスさん一家。しかし終戦のわずか６週間前、東芝工場を爆弾が直撃し、スコットさんは命を落とした。

「長い年月待ち続けた母に届いた電報は『あなたの夫は亡くなりました』と告げていた。母の絶望と苦しみを想像してみてください」。ダグラスさんに、マージさんは多くを語らなかった。日本にスコットさんが眠っていることを知りながら、生涯日本を訪れることなく、２００４年に８４歳で亡くなった。「もしかしたら、日本に来て複雑な気持ちになるのが怖かったのかもしれません」とダグラスさんは振り返る。

スコットさんが爆撃で命を落とした時、ダグラスさんは３歳だった。父の人となりは収容所からマージさんに宛てた３８９通の手紙から知った。手紙には、家族への深い愛情とともに、戦争を嫌う日本兵と「戦争が終わったら一緒に食事しよう」と約束を交わしたことなどがつづられていた。

「日本に対して憎しみはない」と話すダグラスさん。「戦場では誰もがつらい思いをした。残された女性や子どもも同じです」。父が残した手紙は、１冊の本にまとめている。「日本を非難するためではなく、兵士の歩みを振り返ることにある。敵味方を問わず多くの捕虜とその家族に、このような数え切れない物語があったことを忘れないでほしい」と願いを込める。