ケン・ランテクティーさん（左）と兼行真弓さん

国際結婚した夫婦がＤＩＹで「開国の地」を明るくしようと奮闘している。オンライン英会話スクール運営のドイツ人のケン・ランテクティーさん（４４）と日本人の兼行真弓さん（４７）は、生活を送る横須賀市浦賀丘でコミュニティーガーデンを開設し、地域住民が使用する階段も修繕した。ケンさんは「近隣の方々が喜んでくれることがとにかく幸せ」と笑顔の輪を広げている。

■「３００平方メートルの傾斜地、ウッドデッキと家庭菜園

コミュニティーガーデンは２人の自宅裏に広がっている。ドイツ語で「太陽の広場」という意味で「ゾネンプラッツ」と名付けた。約３００平方メートルの傾斜地にはベンチ付きのウッドデッキや家庭菜園が可能なスペースが設けられている。

この場所はもともと私有地の空き地だった。自転車やごみなどが不法投棄され、地域の悩みとなっていた。そこで２人は２０２２年に土地を購入し、草木を刈って整備。野菜を育てたり、花壇にしたり地域の誰もが無料で自由に利用できる場所として開放している。

夏はキュウリやトマト、冬にはサツマイモなどの野菜を栽培し、地域住民と自然の恵みを共有し合える関係も築いた。

気温が涼しい夕方には高齢者が散歩で訪れ、学校帰りの子どもたちが立ち寄る。にぎやかな声にケンさんは自宅から耳を傾ける。「憩いの場が作りたかった」という思いが形になった。

ミュージシャンのケンさん、歌手だった兼行さんはコロナ禍を転機に５年前に浦賀地区へ移住。それまで米ロサンゼルスやドイツなどを転々としたが、兼行さんの両親が同地区に暮らしていたことで縁があった。

ロサンゼルス時代はまさに資本主義の波にのまれる感覚だったという。「身近な人と会話をしていても利益があるかどうかで判断される搾取の文化が息苦しかった」と兼行さん。ケンさんの地元、ドイツ中部ロッテンブルクのように程よい田舎暮らしができる浦賀は静かで心地よかった。