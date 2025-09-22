「大当たり」見つけたーーーッ！【セリア】使える & 可愛い！「110円アイテム」

便利グッズだけでなく、気分を上げてくれる雑貨が欲しいときにも頼れる【セリア】。100円ショップならではのプチプラながら、実用性とデザイン性を兼ね備えた商品が豊富に揃っていて、高コスパな掘り出し物もきっと見つかるはず。そこで今回は@ftn_picsレポーター・とも*さんがセリアで発見した、便利で可愛い「110円アイテム」を紹介します。ソックスやポーチなど、ジャンル豊富にゲットできたようです。

夏のサンダルをソックスで秋ムードに

【セリア】「婦人10cm スニーカー丈ソックス もけもけドット柄」\110（税込）

足の甲から裏にかけて、ぐるっともけもけのドット柄がついたソックス。スニーカーを履いたときはドット柄は隠れるので、靴を脱ぐ場面でオシャレが楽しめそうです。夏に活躍したサンダルに合わせても、ストラップからドット柄がチラリと覗いて秋っぽい雰囲気に。主張しすぎない遊び心をさりげなくプラスしたいときにぜひ。

小さいサイズ感がキュートなポーチ型チャーム

【セリア】「革風舟形ポーチ レバーナスカン付き」\110（税込）

リップがちょうど収まるくらいのサイズ感が、小さいもの好きな大人をキュンとさせてくれそうなポーチ。ナスカン付きなので、トレンドの「バッグにじゃら付け」するアイテムのひとつとしてもおすすめです。あと少しだけ収納が欲しい、というときにも役立ちそう。レザー調の素材で上質感があるのに110円とは驚きです。

ペールトーンのシマエナガが大人可愛い

【セリア】「ミニトートバッグ シマエナガ」\110（税込）

ちょっとしたお出かけや荷物が多い日のサブバッグなど、さまざまな場面で使えそうなミニトートバッグ。レポーターとも*さんによると「500mlのペットボトルが余裕で縦に入ります」とのことで、大きすぎず小さすぎない、かゆいところに手が届く絶妙なサイズ感です。ポイントはなんといっても、中央に配されたシマエナガのイラスト。ベージュの本体になじむ柔らかいカラーで、大人のスタイリングを邪魔せずキュートなアクセントになってくれそうです。

きれいめコーデにもマッチするストラップ

【セリア】「スマホ リストストラップ」\110（税込）

スマホストラップを選ぶ際、大人世代はデザインだけじゃなく質感にも注目したいところ。カジュアルや派手すぎるとファッションとミスマッチになりそうで、迷ってしまいがちです。そんな人におすすめなのが、きれいめコーデにもフィットしそうなこちら。淡いグレーとほどよい光沢感が上品で、大人も持ちやすそうなアイテムです。これで110円なら、迷わず買ってみてもよさそう！

