人気漫画「SAKAMOTO DAYS」実写映画化決定 主人公・坂本の実写版ビジュアル初公開【原作者コメント】
【モデルプレス＝2025/09/22】人気漫画『SAKAMOTO DAYS』（原作：鈴木祐斗）の実写映画化が決定。2026年GWに公開する。
【写真】「SAKAMOTO DAYS」坂本・シン・南雲「anan」表紙登場
2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）するヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーとなる。
2025年1月より放送開始されたアニメは、瞬く間に世界を席巻。Netflixでの全世界配信では初週にして860万回視聴を記録し、日本国内では1060万回以上の視聴数を叩き出し、伝説級のヒットを記録。グローバルランキングでも2位、5カ国で1位、67カ国でトップ10入りを果たすなど、全世界で爆発的な人気を誇る。
この度、実写映画化がついに実現。原作の真髄である、息をのむほどクールでスタイリッシュな超絶アクションと、家族や仲間との愛すべきコミカルな日常を、実写ならではのスケールと圧倒的迫力で完全実写化決定。本日は、主人公・坂本太郎の【実写版ビジュアル】を初公開。
元伝説の殺し屋でありながら、引退後は愛する家族と平和な日常を過ごすうちに、かつての面影がないほどのふくよかなボディになりながらも、圧倒的な強さと包容力を備えている坂本。原作の“ふくよか”な魅力はそのままに、実写ならではの新たな坂本の姿が到着。カップ麺をすすりながら、弾丸を割り箸でキャッチする姿からは、彼の“伝説の殺し屋”としての壮絶な過去の経験と、現在も危険と隣り合わせの生活を送っていることを暗示させる。
実写映画化の始動を受けて、原作・鈴木祐斗氏よりコメントが到着。「SAKAMOTO DAYS、実写映画化します！現実世界のこんなところで、こんな風に暴れたらどうなるんだろう、という妄想を小学校の頃からずっとしていました。それがついにスクリーンで実現する！と思ってめちゃ楽しみにしています！これも全て、日々応援して下さる読者の方々のおかげです！本当にありがとうございます！制作チームも超豪華なので、楽しんでいただけること間違いなしです！ぜひ映画館に足を運んでみてくださいー！」と多大なる期待を寄せている。
期待高まる映画化発表は、まだ始まりにすぎない。驚きの続報は早くも翌日解禁予定だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「SAKAMOTO DAYS」実写映画化決定
