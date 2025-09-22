年内で引退の藤乃あおい、下乳のぞく大胆セクシーカットにドキッ
【モデルプレス＝2025/09/22】グラビアアイドルの藤乃あおいが、22日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」40号（集英社）に登場。セクシーカットを披露した。
【写真】藤乃あおい、セクシーボディに釘付け
藤乃は1998年9月29日生まれ 石川県出身。2020年にデビューし、瞬く間にトップグラドルに。2023年から副咽頭間隙腫瘍の治療のため活動休止。昨年8月からグラビア活動を再開するも、今年いっぱいでの引退を発表している。
今号では、ピンクの衣装に身を包み、下乳がのぞくセクシーな姿を披露した。
今号の表紙は“エリマリ姉妹”（Erika、百瀬まりな）。そのほか、藤乃あおい、白濱美兎らが登場する。（modelpress編集部）
藤乃あおい、セクシーボディに釘付け
表紙は"エリマリ姉妹"
