新谷姫加、美ヒップ強調のバックショットに釘付け
【モデルプレス＝2025/09/22】タレント・女優の新谷姫加が、22日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」40号（集英社）に登場。美しいヒップを披露した。
【写真】新谷姫加、白肌輝くランジェリーショット
“あざとさの天才”といわれる人懐っこさで人気の新谷。グラビア誌の表紙を多数飾り、現在は女優として活躍している。今回は、黒のビキニに身を包み、美しいヒップを大胆に披露している。
今号の表紙は“エリマリ姉妹”（Erika、百瀬まりな）。そのほか、藤乃あおい、白濱美兎らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆新谷姫加、美ヒップ堂々披露
◆表紙は“エリマリ姉妹”
