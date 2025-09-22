赤いネクタイとタオルで登場したアントニオ小猪木

大相撲秋場所では連日熱戦が続いている。20日（7日目）には、砂かぶりに一世を風靡したレスラーの“そっくりさん”が現れ「相撲どころじゃない」「久しぶりに見た」と話題を呼んだ。

西前頭15枚目の湘南乃海が、東前頭16枚目の友風を押し出しで下した一戦、溜席に姿を見せたのはものまねタレントのアントニオ小猪木だ。故・アントニオ猪木氏に似せた風貌は健在。髪はオールバック、赤いネクタイを締めスーツ姿。首には赤い闘魂タオルを巻いている。

配信した「ABEMA」の中継にもバッチリ映り込み、X上にも発見のコメントが並んだ。

「アントニオ小猪木 良い場所で相撲観てる」

「闘魂タオルしてるからすぐわかった」

「アントニオ小猪木さんが向正面に居て相撲どころじゃない」

「アントニオ小猪木さん、久しぶりに見たw 観戦されてらっしゃる」

「行司さんの後ろに隠れて、アントニオ小猪木さんらしき人が」

今場所も有名人の観戦が相次いでおり「上地雄輔に気を取られすぎてド正面にいるアントニオ小猪木に気づくのけっこう遅れたww、めっちゃ目立つのに」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）