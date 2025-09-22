３人組テクノポップユニットのＰｅｒｆｕｍｅが年内で活動を休止する。メジャーデビュー２０周年記念日の２１日、オフィシャルファンクラブサイトなどで報告した。

第一線で活躍を続けてきたＰｅｒｆｕｍｅだが、１９９９年に結成し、ブレイクまでに８年を要した苦労人。２００８年に、所属事務所アミューズの株主総会後のライブイベント（両国国技館）に出演した際、当時１９歳だったあ〜ちゃんが「路頭に迷った時期もありましたが、心の広いアミューズさんに面倒を見ていただいて。感謝しています」と感慨深げに語る姿が印象に残っている。

音楽性はもちろんのこと、義理堅く、人柄も性格もいい。現在も月に１回食事に行くなど、メンバー同士の関係性も良好だ。そんな彼女たちが一大決心をしたのだから、熟慮を重ねた末に、このタイミングの発表になったことは想像に難くない。

近年は海外からも注目を集め、米ＳＸＳＷ（サウス・バイ・サウスウエスト）や米音楽フェス「Ｃｏａｃｈｅｌｌａ」、欧州最大の音楽フェス「Ｐｒｉｍａｖｅｒａ Ｓｏｕｎｄ」に出演。華やかなステージを経験した一方、２０２２年に収容率３２％を公表した宮城公演の開催という苦い経験もした。だからこそ“ファンファースト”の姿勢は一貫しており、９月２１日に発表したのも「Ｐｅｒｆｕｍｅとファンにとっての大切な日」だったからだ。

２０周年を迎え、３人が何かやり残したことがないか―を考えてみた。その答えは東京ドーム公演（２２、２３日）にあった。

前回（２０２０年）は最終公演（２月２６日）が新型コロナによる政府の大規模イベントの自粛要請を受け、開演３時間前に中止に。映像で見た３人の無念の表情は忘れられない。

単独公演としては活動休止前のラストライブだが、５年前の“忘れもの”を取りにいくため、ひと区切りを付けるためには不可欠なステージになる。（加茂 伸太郎）