◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）

巨人・田中将大投手（３６）の史上４人目となる日米通算２００勝達成は、またも持ち越しとなった。中日戦の初回に２点の援護をもらったが、５回１／３を５失点で逆転を許して４敗目。８月２１日のヤクルト戦（神宮）で１９９勝目を挙げてから、３試合続けての足踏みとなった。阿部慎之助監督（４６）は「来週も行ってもらう予定」と明言。２８日のヤクルト戦（神宮）が、偉業への今季ラストチャンスとなる。

約１５秒、ベンチで顔を上げられなかった。田中将はそれだけ、懸けていた。白熱の２位争いの中で６回途中５失点。「非常に大事なところで、こういう投球しかできなかった。自分に本当にフラストレーションがたまる日になりました」。人前で決して落ち込む姿を見せない男が、腰かけたまま動けなかった。日米通算２００勝は持ち越し。王手をかけてから自身３連敗となった。

２点の援護を守り切れなかった。初回２死から上林にソロ、２回はルーキーの石伊に逆転２ランを浴びた。楽天時代の２３年以来となる１試合２被弾に「すごくもったいない。味方があれだけ点を取ってくれて…。全て長打が絡んで点を失ってしまった」と肩を落とした。２―３の６回も浮いたスライダーを仕留められ、細川に中越え適時三塁打を献上。被安打５で５点を失って同学年の大野に１１勝目を献上し「試合を決定づけてしまう失点の仕方」と悔いた。

最速は１４７キロ。序盤のスライダー、スプリット中心の配球から、３回以降はカットボールを加えて立て直した。５回まで３イニング連続３者凡退。６回の続投は尻上がりの内容があってこそで「カットで相手を外したりはできた。きっしゃん（岸田）とも話しながらどうやって修正、立て直そうと」。受けた岸田も「いい時はストライク先行でどんどん勝負できた。そういういいところは続けていきたい」と収穫も口にした。

６回２失点の１５日ＤｅＮＡ戦（横浜）から中５日。頭にあるのは常に、チームへの献身だけ。その思いに救われた選手がいる。今季途中から外野に挑戦した中山だ。前回登板の６回２死一、二塁から右翼頭上を襲った飛球をグラブの先に当てながら捕球できず、決勝の２点二塁打となった。降板後、すぐ謝りにきた２３歳の肩に触れ「大丈夫、大丈夫」と語りかけ、自分の責任だと伝えた。中山は言う。「次は絶対（捕る）という気持ちにさせてもらいました。あの前を向く姿、すごく見習わないといけない」。全てを背負う覚悟でマウンドに立ち続けている。

阿部監督は「ボコボコにやられたって感じはないし、その後は立ち直ってくれた。来週も行ってもらう予定」と、中６日で２８日のヤクルト戦（神宮）に起用する方針を明かした。田中将も「制球力、ゲームの初球からしっかりコントロールできるように練習を積み重ねていきます」と顔を上げた。次が今季最後の先発機会。改善の先に、日米４人目の偉業が待つ。（堀内 啓太）