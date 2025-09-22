◆関西学生アメフト▽第３節 関学大４１−１７近大(２１日、神戸ユニバー記念競技場)

リーグ７連覇と２季ぶりの学生日本一を目指す関学大は、近大を４１―１７で破り、開幕３連勝を決めた。前半は１４―１４と苦戦したが、今季初スタメンのＱＢ星野秀太（４年）＝足立学園＝が、第３クオーター（Ｑ）にタッチダウン（ＴＤ）パスを決めるなど、けん引した。

関学大の星野秀が、ここぞの存在感を発揮した。１４―１７の第３Ｑ７分から、ＴＤパスを２本連続で決め、主導権を奪取。開幕３連勝に導き「準備してきた過程がある。やるだけ、と腹はくくれていた」と笑った。

「自分のリズム」を大事にするのが秀太流だ。練習からメニューや開始時間などは「何があっても崩さない」。今季２試合で先発したＱＢの弟・太吾（だいご、２年）＝足立学園＝が、近大戦を控えた２週間で体調不良となり、練習も数日欠席。兄は、今季初先発が濃厚となっても「試合でしないことは練習でしていない。プレーを遂行したい思いだけ」と平常心だった。堂々のゲームメイクに、大村和輝監督（５４）も「意地を見せた」とうなずいた。

星野秀は「拮抗（きっこう）した試合は弱くて、昨年もそれで負けた。今この試合ができたことは良かった」と前半の苦戦も収穫とした。主軸として、これからも役割を全うする。（森口 登生）

●近大・古橋由一郎ヘッドコーチ（開幕節に勝利後、２連敗）「気持ちの持ち方が非常に甘い。選手自身が自覚して変えていかないと」