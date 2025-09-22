◆大相撲秋場所８日目（２１日、東京・両国国技館）

東前頭１１枚目・正代が、東同８枚目・宇良を上手投げで下し、５連勝で７勝目を挙げた。元大関が２０２０年秋場所以来の優勝へ、全勝の横綱・豊昇龍との１差を守った。豊昇龍は西前頭３枚目・豪ノ山を押し出し、ただ一人の８連勝で勝ち越しを決めた。横綱・大の里は東前頭４枚目・平戸海を押し出して７勝目。１敗は大の里、平幕の隆の勝、正代の３人となった。

正代はとっさの判断で１敗を守った。業師・宇良に立ち合いで左のわきの下に潜り込まれた。「相手の形だった」。不利な体勢でも自然に体が動いた。左腕をグイッと上げて相手を起こし、上手投げで仕留めた。「狙っていたわけではない。前に出ていたら危なかった。無理に前に出ることなくさばけたのは、今日に関しては良かったんじゃないか」。１敗同士の対決を淡々と振り返った。

熊本出身力士として初の賜杯を抱き、大関昇進を決めた２０年秋場所から５年が過ぎた。当時の思い出を問われると、少し考え「全然ワイワイされてないので…」とつぶやいた。コロナ禍で１日の観客上限は通常開催の４分の１以下の約２５００人。観客はマスクを着用し、声援も自粛された。祝賀行事の多くがなくなり、地元・熊本での優勝パレードも開催されなかった。「優勝旗を受け取って、ただ帰っただけ」と、さみしそうな表情で振り返った。

普段から自虐的なコメントが多く、大きな目標も掲げない。１月の初場所前に新年の抱負を聞かれた際も「とりあえず今年１年も幕内にいたいなと。三役？ いやいや、壁は厚いので。見てる人から『年取ったな』と言われないようにしたい」と控えめだった。

今場所も「優勝」の２文字を口にすることはないが、期待の高まりは感じている。７日目の取組後の支度部屋では「こんなに（報道陣に）囲まれるのは大関以来。いつも２、３人しかいないのに。すごく新鮮です」と、しみじみと語っていた。８日目を終え１敗は、１３勝２敗で優勝した５年前（６勝２敗）を上回るペースだ。「よく体も動いてくれているので、自信になる」。３３歳の元大関が今度こそ、満員の国技館で賜杯を抱く。（林 直史）

◆２０年秋場所ＶＴＲ 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、１日の観客数の上限を２５００人にして開催。正代は４日目、７日目こそ敗れたが、序盤から順調に白星を重ね、１４日目を終えて単独トップに。千秋楽は３敗で当時新入幕だった翔猿を退けて初優勝。大関昇進目安の「三役で直近３場所３３勝」には１勝届かなかったが、１３勝２敗の好成績を受け、場所後に大関昇進を果たした。