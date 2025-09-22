◆パ・リーグ ソフトバンク１―２オリックス（２１日・みずほペイペイドーム）

オリックス・佐藤一磨投手（２４）は「金星」を拾うと、さらに上を見た。「この１勝に満足せず、もっと１軍で投げていけたら」。育成から支配下登録され、昨年６月９日の巨人戦（東京Ｄ）でプロ初登板初先発初勝利。菅野に投げ勝った男は、やはり持っていた。

「自分の中で『完璧に抑えられる』という考えはない」。この日の相手もまたエース格の有原。厳しい戦いになることを受け止め、誠実に投球した。「１点は仕方ないぐらいで」と初回２死満塁、３回２死満塁で開き直り、ともに牧原大を退けて脱出。「いろいろと間合いを変えたりした」と投球自体にも手を加え、プロ２勝目をつかんだ。

１４０キロ前後の球速以上に差し込まれる直球を、どう生かすか。女房役の若月は、同じ左腕のアルバースをイメージした。１８年に９勝を挙げ、オリックスに３年間在籍した助っ人。５安打３四球と綱渡りではあったものの、５回無失点はバッテリーの共同作業の成果でもあった。

ウエスタンで１０勝し、この日が今季２試合目の登板だった。じっと耐え、出番を待ったファーム生活。「頑張っておけよ！」と波留２軍監督の言葉と目力が支えになった。「ベース盤、ゾーンに強く投げる」。１９０センチの長身サウスポーにとって元同僚で１８８センチの山崎福（日本ハム）は手本。映像を集め、成長の助けにもした。

主軸の西川が出場選手登録を抹消される中、佐藤がつくった流れを全員で守り、苦手のソフトバンクには今季初の連勝。ＣＳを争う４位・楽天とも４ゲーム差に広がった。「与えられたところで、全うする準備は常にするべき。しっかりアピールしていきたい」。父・大磨さんは神奈川県藤沢市ですし店「二代目 笑楽」を営み、佐藤の活躍とともに予約困難になった。慢心することなく「日本一になって終われればいい」と頼もしくなった成長株。勝利を引き寄せる力がある。（長田 亨）